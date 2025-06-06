張翔4打點助統一二軍擊敗樂天　台鋼2比1險勝富邦



▲張翔。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今日在嘉義縣棒球場與樂天桃猿進行二軍賽，統一捕手張翔單場雙安，貢獻4分打點，最終統一二軍10比8贏球。

比賽開局1局上，統一奪得首波攻勢，全紹凱適時擊出右外野安打，成功送回二壘跑者張皓崴，率先攻下1分。

隨後4局上，獅隊火力全開，張翔轟出左外野二壘打，帶有3分打點，讓三壘跑者潘磊、二壘跑者朱迦恩以及一壘跑者林泓弦相繼回到本壘得分，接著第全紹凱展現打擊威力，擊出左外野安打，再添得2分，讓三壘跑者張翔及二壘跑者張皓崴再度跑回本壘。

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樂天4局下發起反攻，邱勝宥敲出右外野安打，送回三壘跑者陳佳樂，接著何品室融擊出中外野安打，成功貢獻2分打點，三壘跑者邱鑫及二壘跑者杜禹鋒回到本壘。

5局下，桃猿邱鑫利用內野滾地球的機會，趁傳上壘，並送回三壘跑者曾冠傑，再添1分打點，統一在6局李丞齡擊出右外野安打，成功送回二壘跑者楊竣翔再下一城。

樂天6局下杜禹鋒轟出左外野陽春全壘打，8局下，桃猿邱邦敲出左外野二壘打，帶有2分打點，同時送回邱鑫及董順傑，游承勳擊出左外野安打，再添得1分，讓二壘跑者邱邦回到本壘，樂天反超1分。

比賽進入最後9局上，統一再度發動攻勢，林祖傑趁傳上壘，而三壘跑者楊竣翔則因對手二壘手傳一壘時出現失誤成功回到本壘，接著林泓弦成功擊出中外野高飛球犧牲打，送回三壘跑者林祖傑，張翔擊出中外野安打，二壘跑者林益全趁機回本壘得分，最後統一2分差勝出。

另一場台鋼雄鷹與富邦悍將二軍戰，2局上，富邦二軍率先得分，黃兆維擊出左外野高飛犧牲打，成功推進三壘跑者姚冠瑋回本壘得分，幫助球隊取得1分。

台鋼2局下顏清浤擊出內野滾地球，二壘手傳球至一壘完成刺殺打者出局，同時三壘跑者葉保弟回到本壘，助球隊扳平比分，雙方比分來到1比1。

關鍵時刻來到第6局下，台鋼陳世嘉擊出右外野方向的深遠飛球，形成二壘安打，帶動三壘跑者黃劼希順利回本壘得分，幫助球隊再添1分，最後台鋼2比1獲勝。

本場比賽的贏家是台鋼雄鷹二軍的投手櫻井周斗，他在中繼的4局投球中表現穩健，使用了62球，其中36球為好球，僅讓對手敲出1支安打，送出2次三振以及3次四壞球，順利收下本季的第2勝。