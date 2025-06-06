運動雲

>

張翔4打點助統一二軍擊敗樂天　台鋼2比1險勝富邦

▲統一獅張翔。（圖／記者林敬旻攝）
▲張翔。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今日在嘉義縣棒球場與樂天桃猿進行二軍賽，統一捕手張翔單場雙安，貢獻4分打點，最終統一二軍10比8贏球。

比賽開局1局上，統一奪得首波攻勢，全紹凱適時擊出右外野安打，成功送回二壘跑者張皓崴，率先攻下1分。

隨後4局上，獅隊火力全開，張翔轟出左外野二壘打，帶有3分打點，讓三壘跑者潘磊、二壘跑者朱迦恩以及一壘跑者林泓弦相繼回到本壘得分，接著第全紹凱展現打擊威力，擊出左外野安打，再添得2分，讓三壘跑者張翔及二壘跑者張皓崴再度跑回本壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天4局下發起反攻，邱勝宥敲出右外野安打，送回三壘跑者陳佳樂，接著何品室融擊出中外野安打，成功貢獻2分打點，三壘跑者邱鑫及二壘跑者杜禹鋒回到本壘。

5局下，桃猿邱鑫利用內野滾地球的機會，趁傳上壘，並送回三壘跑者曾冠傑，再添1分打點，統一在6局李丞齡擊出右外野安打，成功送回二壘跑者楊竣翔再下一城。

樂天6局下杜禹鋒轟出左外野陽春全壘打，8局下，桃猿邱邦敲出左外野二壘打，帶有2分打點，同時送回邱鑫及董順傑，游承勳擊出左外野安打，再添得1分，讓二壘跑者邱邦回到本壘，樂天反超1分。

比賽進入最後9局上，統一再度發動攻勢，林祖傑趁傳上壘，而三壘跑者楊竣翔則因對手二壘手傳一壘時出現失誤成功回到本壘，接著林泓弦成功擊出中外野高飛球犧牲打，送回三壘跑者林祖傑，張翔擊出中外野安打，二壘跑者林益全趁機回本壘得分，最後統一2分差勝出。

另一場台鋼雄鷹與富邦悍將二軍戰，2局上，富邦二軍率先得分，黃兆維擊出左外野高飛犧牲打，成功推進三壘跑者姚冠瑋回本壘得分，幫助球隊取得1分。

台鋼2局下顏清浤擊出內野滾地球，二壘手傳球至一壘完成刺殺打者出局，同時三壘跑者葉保弟回到本壘，助球隊扳平比分，雙方比分來到1比1。

關鍵時刻來到第6局下，台鋼陳世嘉擊出右外野方向的深遠飛球，形成二壘安打，帶動三壘跑者黃劼希順利回本壘得分，幫助球隊再添1分，最後台鋼2比1獲勝。

本場比賽的贏家是台鋼雄鷹二軍的投手櫻井周斗，他在中繼的4局投球中表現穩健，使用了62球，其中36球為好球，僅讓對手敲出1支安打，送出2次三振以及3次四壞球，順利收下本季的第2勝。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

想帶韓援學妹逛夜市　李多慧要組「會說中文三本柱」

想帶韓援學妹逛夜市　李多慧要組「會說中文三本柱」

中職上半季爭冠膠著　葉總想起「費德勒」一席話

中職上半季爭冠膠著　葉總想起「費德勒」一席話

富邦被判妨礙守備　葉總坦言少見：原本有問號

富邦被判妨礙守備　葉總坦言少見：原本有問號

鑀龍開始傳接球　味全已有大聯盟資歷洋投人選

鑀龍開始傳接球　味全已有大聯盟資歷洋投人選

點出徐若熙單場挨2轟關鍵　葉總鼓勵向伍鐸學習

點出徐若熙單場挨2轟關鍵　葉總鼓勵向伍鐸學習

陳傑憲赴美開球遭熱議　餅總能體會內心壓力

陳傑憲赴美開球遭熱議　餅總能體會內心壓力

DV延續贊助樂天桃猿　廉世彬演繹草寫Monkeys系列

DV延續贊助樂天桃猿　廉世彬演繹草寫Monkeys系列

張泰山前進大聯盟雙城「台灣日」　開球傳遞台灣棒球熱情

張泰山前進大聯盟雙城「台灣日」　開球傳遞台灣棒球熱情

鄭宗哲雙安2打點連3戰敲安　沙子宸5局4K丟2分

鄭宗哲雙安2打點連3戰敲安　沙子宸5局4K丟2分

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

熱門新聞

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

德保拉傷勢出爐！逕行退場惹議　平野曝球團內部將有懲處

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逆轉大都會　大谷突破剋星敲雙安

2德保拉逕行退場！平野曝球團將有懲處

3林家正不選秀？台鋼兩套劇本應對

4哈利伯頓0.3秒絕殺 溜馬冠軍G1逆轉勝

5外媒曝大谷超暖舉動：只有他這麼做！

最新新聞

1妨礙守備出局　高捷：沒有觸碰的感覺

2張翔4打點助統一二軍　台鋼2比1富邦

3網路文章猜測交易案　餅總：困擾

4想帶學妹逛夜市　李多慧要組中文三本柱

5才復出又缺陣？張育成右手肘不適

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

因雨暫停「不讓身體冷下來」　威能帝不催球速放鬆投

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366