接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變



▲爾曼羅索普接受陳宇宏道歉。（圖／擷取自爾曼羅索普IG）

記者陳立勳／綜合報導

前富邦悍將投手爾曼羅索普先前遭到除役，透過個人社群提到遭1位選手揶揄，引發球迷熱議，台鋼雄鷹陳宇宏今天承認錯誤，晚間爾曼羅索普在I個人G貼出兩人的合照，並且接受道歉。

本周由於爾曼羅索普的發文提到被曾經入選中華隊的球員嘲諷，引發外界討論，外界猜測是陳宇宏，今天他承認，同時對爾曼感到很抱歉，已經向爾曼羅索普道歉，今日晚間爾曼羅索普發文。

爾曼羅索普在文章中提到，「這是我最後一次針對這件事公開發聲，我和宇宏從業餘時期就認識了，是隊友、室友，更是一同在球場上打拚的好友，他一直是一位認真投入且實力堅強的球員，只是在朋友之間，難免會有玩笑開過頭的時候。」

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同時爾曼羅索普也說，「這次事件的擴大，我必須負起責任，一時情緒發文，引發了不必要的誤會與聯想，也讓許多無辜的球員與球團受到波及，我深感抱歉，在此向所有受到影響的人致上最誠摯的歉意。」

爾曼羅索普提到，「在球場上，有錯誤，不是用來指責，而是用來提醒彼此修正，我相信每個人都值得再一次機會，宇宏經過這次風波，也一定更清楚什麼話該說、什麼話不該說，我已經接受他的道歉，我們仍是朋友，這份情誼始終不變。」

最後，爾曼羅索普還說，希望球迷朋友們能夠理性看待這件事情，不要對任何人進行人身攻擊或謾罵。球迷的熱情應該用來鼓勵球員，在球場上和我們並肩奮戰，「真正的價值在於球場上的表現」，讓我們共同努力，用精彩的比賽回報各位。