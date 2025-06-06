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林安可開砲準完全打擊　統一獅3轟7比4擊倒味全龍

▲▼中職林安可。（圖／記者李毓康攝）
▲林安可開轟。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅6日在天母球場碰頭味全龍，兩隊都是洋投先發，統一布雷克（Brock Dykxhoorn）對上味全艾璞樂（Tyler Eppler），本場統一長打火力驚人，轟出3發全壘打，其中林安可只差一支一壘打就是完全打擊，貢獻3分打點，加上布雷克7局失1分好投，終場7比4打敗味全。

統一第2局率先發動攻勢，林安可獲得四壞球，潘傑楷擊出右外野二壘打，先打下1分，並且藉由趁傳上到三壘，陳聖平擊出三壘滾地球刺殺，但有1分打點。

3局上，首名打者林佳緯安打上壘，2人出局後，林安可掃出中外野三壘打，又送回1分。

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統一第5局持續搶分，陳傑憲、林安可連續兩棒揮出右外野陽春全壘打，前5局統一取得5比0領先，但統一攻勢還沒停，第6局林子豪敲出右外野陽春全壘打。

艾璞樂先發6局後退場，用了88球，57個好球，被擊出7支安打，包括3發全壘打，是來台單場最多，投出4次三振，3次四壞球，失掉6分自責分，承擔本季第3敗。

統一第7局追加1分保險，7局下味全靠著郭天信敲出右外野陽春砲打破鴨蛋，比數追到1比7，第8局統一換投郭俊麟，不料被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，第9局吉力吉撈．鞏冠再敲2分砲，不過仍以3分差落敗。

布雷克先發7局，用了99球，68個好球，被擊出2支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，失掉1分自責分，收下本季第4勝。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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