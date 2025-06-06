布雷克改用PitchCom剋龍　餅總看陳傑憲開轟：讓他舒緩一下

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅6日在天母球場7比4打敗味全龍，統一洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）繳出7局失1分好投，還有陳傑憲等人貢獻3轟，賽後統一總教練林岳平透露今天布雷克的不同。



▲陳傑憲開轟。（圖／記者李毓康攝）

賽前本季布雷克對味全吞下2連敗，今天先發7局，用了99球，68個好球，被擊出2支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，失掉1分自責分，收下本季第4勝。

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談到布雷克表現，林岳平表示，「他自己有點修正與改變，之前沒有用PitchCom（電子暗號裝置 ），今天用PitchCom在投，配球上與節奏上比較不一樣，思想是一樣的，但節奏不一樣。」

最近因開球議題引起討論的陳傑憲，今天在第5局與林安可接連轟出全壘打，跑壘時振臂慶祝，情緒有些激動，林岳平笑說，「還好啦，自然就好了，他又不是打重要的全壘打，還可以，讓他舒緩一下。」

另外，林安可今天敲出3支安打，只差1支一壘打，就是完全打擊，其中第9局面對陳禹勳，擊出左外野飛球被接殺，錯過完全打擊，林岳平觀察，「他最後一次打擊不是要打安打，還是全力去面對每一顆球，不是追尋紀錄的揮擊。」