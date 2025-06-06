只差一壘打錯過完全打擊　林安可淡定：是我的就是我的

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅6日在天母球場7比4打敗味全龍，統一第4棒林安可繳出準完全打擊，就只差一支一壘安打，賽後林安可倒是十分淡定地說，「是我的就是我的。」



▲林安可開轟。（圖／統一球團提供）

今天林安可4打數敲出3支安打，包括一發全壘打，貢獻3分打點，選到1次四壞球，本季第一次獲選單場最有價值球員。

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第9局林安可面對陳禹勳，擊出左外野飛球被接殺，錯過完全打擊，被問到差一點完全打擊，林安可笑說，「沒有耶，就是正常打，就是順其自然，是我的就是我的。」

對於第9局那個打席，林安可是不是有在完全打擊這件事，他坦言，「沒有耶，看能不能把球打越遠越好，有好的結果都好，沒有特別去想，可遇不可求。」

林安可回想，「之前也是有過接近完全打擊，就是下次再來，安打哪有簡單的，就是順其自然，太刻意不一定打得好，運氣啦，包括全壘打也是，沒有特別想什麼，就是剛好開轟。」

另外，今天統一在關鍵3連戰首場擊敗味全，林安可直言，「快接近上半季尾聲，每一場都滿重要的，盡量能能多幾場就多贏，能拿下來就要拿下來。」

至於今天敲出生涯第96轟，距離生涯百轟越來越近，林安可則說，「確實還有差幾支，正常打，球季還很長。」