大谷翔平連3戰安打輸給紅雀雙轟　道奇0比5慘遭完封



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平先發敲安。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上聖路易紅雀隊，本場大谷翔平4打數敲出1支安打，但不敵紅雀隊雙轟攻勢，終場道奇隊0比5遭到完封。

賽前大谷翔平本季累積23發全壘打，暫居國家聯盟全壘打王，今日擔任先發指定打擊，排在第1棒，遭遇紅雀隊先發投手葛雷（Sonny Gray）。

紅雀隊第2局先馳得點，亞瑞納多（Nolan Arenado）擊出中外野安打，帕黑斯（Pedro Pages）掃出左外野2分打點全壘打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5局紅雀隊重啟攻勢，帕黑斯、努特巴爾（Lars Nootbaar）分別獲得四壞球保送，多諾文（Brendan Donovan）敲出適時安打，依棒送回2分，比數變成4比0。

道奇隊8局上首名打者貝茲（Mookie Betts）敲出左外野安打，接著費里曼（Freddie Freeman）揮出中外野二壘打，紅雀隊緊急換投梅頓（Phil Maton），連續解決3名打者，包括2次三振，讓對手無法得分，8局下，紅雀隊康崔拉斯（Willson Contreras）轟出陽春全壘打，幫助球隊5分差贏球。

葛雷先發6.1局，用了90球，63個好球，被擊出8支安打，送出5次三振，沒有任何四死球，無失分，拿下本季第7勝。

總計大谷翔平4打數敲出1支安打，打擊率0.294，連續3場敲安。