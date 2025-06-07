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響尾蛇塞揚王牌動刀開TJ　確定本季提前報銷

▲亞利桑那響尾蛇隊投手柏恩斯。（圖／達志影像／美聯社）
▲柏恩斯開刀本季報銷。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒亞利桑那響尾蛇隊主力投手柏恩斯（Corbin Burnes）確定將接受右手肘韌帶重建手術（Tommy John），提前結束今年球季。

響尾蛇隊總教練羅布洛（Torey Lovullo）於台灣時間7日宣布此消息，預計手術將由名醫艾爾崔克（Neal ElAttrache）負責，將於下週進行。

柏恩斯日前因右肘發炎被列入15天傷兵名單，而這次手術決定是在醫療團隊與管理階層多方討論下做出。羅布洛表示：「這是一個艱難的日子，但我們會團結一致，整季都為他而戰。」

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現年30歲的柏恩斯在日前對上華盛頓國民隊比賽中，5局上半在二出局後被敲出安打後，明顯出現不適並向休息區示意退場柏恩斯指出，當時沒有某一球特別明顯地感到疼痛，但在第5局初投出前兩個出局數時，開始察覺右肘緊繃。

曾在2021年獲得國家聯盟塞揚獎，柏恩斯今年以隊史最大6年2.1億美元，轉戰響尾蛇隊，本季11場先發，戰績3勝2敗，防禦率2.66，去年在巴爾的摩金鶯隊出賽32場，戰績15勝9敗，防禦率2.92，投了194.1局，送出181次三振，連續4年入選明星賽。

關鍵字： MLB棒球

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