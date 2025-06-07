黃暐傑續拚旅外？回中職？　葉總有中肯建議



▲黃暐傑。（圖／資料照）

記者陳立勳／天母報導

台灣旅美投手黃暐傑這兩年經歷手術與復健，目前動向未定，尚未確定投入今年中華職棒季中新人選秀，對於黃暐傑較為熟悉的味全龍總教練葉君璋提出中肯建議。

2014年黃暐傑加入亞利桑納響尾蛇隊體系，2019年效力德州遊騎兵隊，曾經上過大聯盟，總共4場出賽，防禦率3.18，經過兩年等待，2022年加入舊金山巨人隊，後來透過規則五選秀轉戰海盜隊。

前年黃暐傑受邀大聯盟春訓，但在熱身賽發現右手肘韌帶撕裂，並且動了韌帶移植手術，原先按照正常進度復健，調整到實戰打擊練習（Live BP）階段，不料前年6月時手肘反覆不適，進一步檢查後確認為肌鍵撕裂，後來再度動刀，目前下一步動向未定，尚未確定投入今年中職季中選秀。

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談到黃暐傑，葉君璋表示，「他目前在復健階段，就是看第幾輪，如果他有報名，確實可以當成一個選項，主要是身體健康，因為大家會比較擔心，如果他身體健康，一定沒有問題。」

2021年江少慶處於思考續拚旅外，或是回台發展情境，與黃暐傑狀況有些類似，葉君璋認為，「黃暐傑的能力不錯，或許想要看看國外有沒有發展機會，想要回去試試看，但考量身體狀況，留下來或許會比較好。」

同時葉君璋點出關鍵，「在國外投球不可能用8成或是7成的力量，去國外就是要百分之百跟對手輸贏，但無形中可能會增加受傷風險，這一點也需要考慮，以他過去成績，只要保持健康，還能最後一搏。」

2020年中職曾有旅日投手郭俊麟在選秀前動刀，最後在第2輪被富邦悍將選中的範例，葉君璋提到，「在台灣黃暐傑也有時間可以證明自己，只要傷勢不要太嚴重，球團可能都願意等他，這是他回來台灣發展的優勢。」

至於今年選秀順位排在第3，葉君璋坦言，「球隊已經進入第5年、第6年，就是進入汰弱換新的狀態，目前還沒有特別設定的策略，就看有什麼樣的人選，位置不會設限。」



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）