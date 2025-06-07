葉總看中職用球有變彈　餅總直言還要「再觀察」



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

中華職棒上半季進入最後激戰，但從5月開始全壘打產量爆增，讓不少球迷猜測是不是彈力球回歸，對此味全龍總教練葉君璋與統一7-ELEVEn獅總教練林岳平提出各自觀察。

近期中職全壘打產量暴增，已成為近期中職教練和球員私底下議論話題，很多人都有疑惑，猜測聯盟是不是偷換球？彈力球是否重出江湖？。

味全洋投艾璞樂（Tyler Eppler）開季前7場先發，只被擊出2支全壘打，但昨天面對統一，挨了3發全壘打，葉君璋表示，「艾璞樂大部分的時候，是滿好的投手，有時候被敲長打機率比較高，可能就是再調整，多少跟球的改變可能也有關係，選手應該有感覺。」

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葉君璋坦言，「用球大家都是一樣，可能投手需要做一些調整，本來打到外野以為只是越過外野手的防守範圍，現在可能變成全壘打。」

至於林岳平看法，「感覺是投手速度變快，打者的打擊能力跟得上，只要打得到那種速度的球，球自然會發得比較遠。」

林岳平直言，「現在大家打擊能越來越好，咬中球的次數越來越好，慢慢進入夏天，完全進入狀況，打者完全適應節奏與投手的狀態，投手的速度提升，打者揮棒速度與力量，能擊中那顆球。」

同時林岳平強調，「現在投手球速快，打者力量與揮棒速度提升，如果能咬中，飛行距離是很可觀的，如果沒有咬中還是全壘打，或是很輕易敲出反方向全壘打，這時候就要來探討，目前還需要觀察。」



▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）