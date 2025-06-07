首度全程使用PitchCom　布雷克：為了安全起見



▲布雷克。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅6日在天母球場7比4打敗味全龍，統一洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）揮別開季前2戰對戰味全挨打，繳出7局失1分好投，首次全程使用PitchCom（電子暗號裝置 ），收到不錯效果。

賽前本季布雷克對味全吞下2連敗，今天先發7局，用了99球，68個好球，被擊出2支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，失掉1分自責分，收下本季第4勝。

先前只有二壘有人才使用PitchCom，昨天布雷克首次全程使用，他表示，「只是安全起見，以內容來說，有些打者對於球路，以前可能覺得會揮棒的球，結果有辦法選掉，不是說他們有判讀到什麼，而是為了安全起見。」

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布雷克表示，「之前比較習慣舊的模式，也需要適應PitchCom，知道PitchCom是好的，但節奏上會不一樣，有經驗比較吵的環境會聽不到，昨天嘗試感覺還不錯。」

開季前2戰對味全表現不理想，布雷克認為，「關鍵還是把投球執行到位，前兩場對戰沒有達到標準，味全也是打得很好的球棒，揮棒很積極，不太會被三振，在比較多用球數下，被打出比較多安打，昨天有比較到位，品質有出來。」

至於未來是不是繼續用PitchCom，布雷克則說，「基本上會持續使用，但不知道下一場出賽地點，會考量環境，如果是滿場的大巨蛋，可能會聽不清楚，這一點也需要考慮進去。」