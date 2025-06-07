林靖凱開轟、飛力獅7局無失分　統一3比2力克味全3連勝



▲統一獅隊林靖凱開轟。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅7日繼續在天母球場交手味全龍，雙方皆由洋投先發，統一飛力獅（Felix Pena）對上味全左投龍聖（Zac Lowther），此役飛力獅繳出7局無失分，加上隊友林靖凱開轟相挺，終場3比2力克味全，統一打下3連勝。

統一第1局率先得分，林佳緯擊出左外野安打，邱智呈掃出右外野三壘打，先打下1分，接著陳傑憲補上中外野三壘打，再送回1分。

第5局統一又有分數進帳，首名打者林靖凱揮出左外野陽春全壘打，個人本季第2支，比數變成3比0。

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龍聖投完5局退場，用了91球，54個好球，被擊出7支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉3分自責分，承擔本季第2敗。

味全第8局打破鴨蛋，把握統一換投王鏡銘，2人出局後，代打陳子豪擊出游擊上方飛球，藉由接球失誤上壘，拿莫．伊漾擊出中外野安打，統一再次換投陳韻文，四壞球保送李凱威，滿壘狀況下，郭天信敲出右外野安打，有2分打點，但後續反攻無力，最後1分差落敗。

飛力獅先發7局，用了84球，52個好球，投出3次三振，2次四壞球，無失分，收下本季第4勝。