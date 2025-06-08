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陳傑憲8局逆轉長打　統一6比4橫掃味全勇奪4連勝

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）
▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅8日在天母球場與味全龍進行本周3連戰最終場，兩隊派出洋投先發上陣，統一左投梅賽斯（C.C.Mercedes）交手味全鋼龍（Drew Gagnon），此役雙方你來我往，統一第8局靠著陳傑憲敲出超前二壘打，單局灌進4分，終場6比4逆轉味全，勇奪4連勝。

統一第4局率先得分，邱智呈選到四壞球，陳傑憲、林安可連續擊出左外野安打，先打下1分。

味全第6局展開反攻，吉力吉撈．鞏冠敲出左外野二壘安打，李凱威補上中外野安打，代打陳子豪獲得四壞球，滿壘狀況下，蔣少宏擊出左外野安打，一棒送回2分。

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7局上，潘傑楷擊出左外野二壘打，林子豪選到四壞球，林岱安觸擊短打，野手選擇上一壘，但林子豪在二壘被封殺，一、三壘有人情形下，許哲晏擊出游擊滾地球，靠著野手選擇上壘，有1分打點，兩隊打成2比2平手。

味全7局下有所回應，把握統一換投胡智爲，郭天信選到四壞球，劉基鴻擊出中外野安打，攻上一、三壘，朱育賢擊出一壘方向內野安打，有1分打點，味全要回領先。

8局上，味全換投王維中，林佳緯擊出中外野安打，邱智呈短打點出二壘方向內野安打，接著陳傑憲敲出左外野二壘打，有2分打點，後面林安可揮出中外野三壘打，有1分打點，潘傑楷適時安打，再添得1分，9局下味全追回1分，但最後仍以2分差落敗。

梅賽斯先發6局，用了98球，63個好球，被擊出8支安打，投出2次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，最後無關勝敗，胡智爲中繼1局失1分，獲得本季首勝。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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