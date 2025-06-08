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連環車禍平安歸來　羅華韋餘悸猶存：以後不開國道一號

▲▼ 1104 中職總冠軍戰樂天VS味全-羅華韋。（圖／記者黃克翔攝）
▲林華韋。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍左投羅華韋今年季前在國道上遇到連環車禍，腳部有輕微傷勢，導致無法趕上開季，前天是本季首度升上一軍，回想起連環車禍經過，至今仍然餘悸猶存。

3月22日羅華韋開車北上，要準備隔天在天母球場的比賽，但因為在高速公路上遇到前面發生連環車禍，被後面的車子追撞，還好不是很嚴重，腳部只有輕微擦傷。

本來羅華韋很早就要開始投球，但過程中間傷口有點感染與發炎，傷口等待植皮後，與原本皮膚癒合，植皮後一段時間不能流汗，擔心會感染，因此影響恢復進度。

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回想起當時車禍過程，羅華韋坦言，「真的有點衰，總共4台車，我是第3台車，剛好被夾在中間，那天車很多，想說慢慢開，還是被追撞。」

羅華韋表示，「在國道發生車禍，好險在內線道，超怕有大車過來，如果是在外車道比較危險，也因為這次驚嚇，現在開車前後左右都保持距離，盡量不開國道一號就不要開，選擇改開國道三號，因為國道一號車輛比較多，大車也比較多，寧願選擇開國道三號。」

至於車禍造成的腳傷，羅華韋透露，「當時左腳受傷流血，有去做植皮，為了避免流汗影響傷口，休息時間比較久，但至少現在很平安，因為本身是基督徒，現在有空會多上教會，多祈禱，希望能趕走壞運。」

另外，5月7日在二軍開始投復健賽，0.2局丟4分，但後面5場登板，都是無失分，羅華韋提到調整近況，「現在狀況有比較好，也不會多想，上場就是盡全力。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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