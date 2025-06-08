魔鷹開賽2分砲　石萬金6局無失分斬斷樂天主場9連勝



▲石萬金繳出優質先發。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹8日在桃園球場交手樂天桃猿，兩隊都是洋投掛帥先發，台鋼石萬金（Spenser Watkins）對上樂天波賽樂（Beau Sulser），本場台鋼魔鷹（Steven Moya）首局轟出2分砲，搭配石萬金繳出6局無失分好投，終場7比3力克樂天，樂天中斷桃園主場9連勝。

1局上台鋼率先得分，2人出局後，吳念庭選到四壞球保送，下一棒洋砲魔掃出右外野2分打點全壘打。

樂天1局下，首名打者陳晨威擊出一壘方向內野安打，把連續安打場次推進到31場，追平1997年兄弟象隊「盜帥」林易增的紀錄。

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過去中華職棒最長連續安打是2015年郭嚴文的33場，跨季連續安打最長則是蔣智賢2015年到2016年的連續39場最多。

台鋼第4局重啟攻勢，曾子祐敲出二壘打，先送回1分，王博玄再補上2分打點安打，第5局台鋼追加2分。

第7局樂天雖然攻下4分，包括林政華掃出2分打點全壘打，但可惜後面沒能再得分，最後3分差落敗。

石萬金先發6局，用了97球，64個好球，投出3次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第4勝，同時也是先發4連勝，獲選單場最有價值球員。