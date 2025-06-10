快訊／陳晨威連續32場敲安獨居第二　後天挑戰郭嚴文紀錄



▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍10日在桃園球場交手樂天桃猿，味全派出伍鐸（Bryan Woodall）先發，對上樂天威能帝（Pedro Fernandez），樂天陳晨威在第7局敲出左外野安打，連續安打場次推進到第32場，獨居聯盟史上第二，後天將挑戰郭嚴文的單季連續33場安打，不過目前7局下樂天3比8落後。

1局上，味全率先得分，郭天信選到四壞球保送，劉基鴻擊出右外野安打，攻上一、三壘，後面吉力吉撈．鞏冠擊出中外野飛球，樂天中外野手林政華因燈光影響，形成場地二壘安打，味全跑回2分。

樂天第3局展開反攻，首名打者林政華遭到觸身球，2人出局之後，林智平擊出三壘方向軟弱滾地球，形成內野安打，接著林泓育擊出左外野安打，先追回1分，下一棒林子偉補上中外野安打，再送回1分，同時藉由對方捕手轉傳二壘失誤，多添得1分，樂天3比2反超。

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全第6局有分數進帳，李凱威、劉俊緯安打上壘，攻上二、三壘，樂天縮小防守圈，蔣少宏擊出游擊方向穿越安打，李凱威回本壘得分沒問題，劉俊緯跑三壘時，樂天游擊手馬傑森出現妨礙跑壘，劉俊緯被判定回本壘得分，味全4比3再次要回領先。

不過味全攻勢還沒有結束，樂天換投莊昕諺，先被王順和敲出三壘邊線二壘打，後面劉基鴻揮出3分打點全壘打，比分拉開到7比3。

味全第7局吉力吉撈．鞏冠面對樂天後援投手賴胤豪敲出右外野陽春全壘打，伍鐸先發6局退場，用了97球，68個好球，投出3次三振，1次觸身球，失3分，1分自責分。