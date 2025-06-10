陳晨威追逐紀錄「被虧」不影響　曾豪駒點出進化關鍵



▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿外野手陳晨威近期連續31場敲安，逐步逼進聯盟紀錄，樂天首席兼打擊教練曾豪駒觀察，心態上更成熟。

去年陳晨威打出生涯年，出賽119場，10發全壘打，54分打點，上壘率0.338，長打率0.446，打擊率0.295。

今年陳晨威開季出賽44場，敲出61支安打，15分打點，10次盜壘成功，上壘率0.413，長打率0.469，打擊率0.349，暫居聯盟安打、打擊率、盜壘三冠王。

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陳晨威近期連續31場安打，過去中華職棒最長連續安打是2015年郭嚴文的33場，跨季連續安打最長則是蔣智賢2015年到2016年的連續39場最多。

談到今年陳晨威的進化，曾豪駒認為，「目前的他是屬於比較成熟，不會因為數字上面變化而影響，他現在技術成熟，心態上也成熟，心態上比較穩定。」

曾豪駒坦言，「選手到了一個程度，身體與技術都到位，接下來就是要看心態，有好的心態，能在職棒生涯發展得更好。」

同時曾豪駒提到，「他不會因為打不好或是結果不好，急著去尋找答案，今天是不管好不好，都能把自己想要做的做好，這是心態的成熟度，有到一定層級。」

曾豪駒直言，「年輕的時候，可能只想打安打或是全壘打，但現在知道自己的角色，在什麼狀況扮演稱職的第1棒。」

另外，觀察陳晨威挑戰紀錄上有沒有感受到壓力，曾豪駒開玩笑說，「看起來很好，我虧他都沒有感覺，他心態夠成熟，就不會被影響。」