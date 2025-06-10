意外被統一獅橫掃落居第4位　葉總檢討：細節沒做好



▲味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍上周意外3連戰都輸給統一7-ELEVEn獅，戰績從第2掉到第4，味全總教練葉君璋提到，「有些細節沒做好。」

上禮拜與統一3連戰，味全意外一場都沒有拿下，葉君璋坦言，「每一場影響都很大，一場一場累積，有時候球隊一整年下來，都會有狀況好，或是狀況不好，有球員受傷，點點滴滴都會影響球隊戰績，但就是平常的狀況，每年都會遇到這種狀況，目前我們狀況就是這樣。」

前天統一總教練林岳平受訪時直言，沒有想到3連戰可以橫掃，葉君璋坦言，「畢竟我們算是有競爭力的球隊，對他們來說幫助滿大的。」

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檢討上周3連戰落敗，葉君璋提到，「有一些細節，不管是對方先得分，或是瑕疵的守備，細節就會變得更重要，不是哪裡有特別缺失，不管在投手或是守備，有些細節沒有做好，影響就滿大的。」

葉君璋舉例，「像是雙殺沒有完成，就會多掉分，不管打擊好不好，因為失誤的話，投手就要投得更多，我們一直以來都是靠守方，影響比較大，這些都是關鍵。」

另外，味全在落居第4名之後，目前與統一有4場勝差，葉君璋不諱言，「士氣上多少有被影響，在乎，當然會影響到，不過過了就過了，還是要重新開始。」