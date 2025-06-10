林安可9局再見轟助獅5連勝　富邦上半季正式淘汰



▲林安可。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將10日在嘉義市球場遭遇統一7-ELEVEn獅，富邦推出李東洺掛帥先發，交手統一左投林詔恩，悍將隊長張育成今日因右肘疲勞不適降二軍，此役富邦雖然第9局一度扳平，但統一林安可轟出再見全壘打，終場6比5氣走富邦，打下5連勝，富邦吞下7連敗，上半季確定遭到淘汰，無緣季冠軍。

統一第1局先馳得點，邱智呈擊出中外野安打上壘，林安可掃出右外野二壘打，有1分打點。

第2局統一繼續搶攻，潘傑楷擊出游擊滾地球，藉由接球失誤上壘，林子豪選到四壞球，雖然後面陳重羽、許哲晏遭到三振，但林靖凱適時敲出中外野安打，再敲回1分。

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富邦3局上豊暐掃出生涯首轟，幫助球隊追回1分，不過3局下統一再得分，林佳緯、林安可串連二壘打，先進帳1分，後面潘傑楷的高飛犧牲打，也有1分打點。

4局下，許哲晏、林佳緯選到四壞球，得點圈進攻機會，邱智呈敲出安打，打下球隊第5分。

富邦第6局有所回應，單局敲出4支安打，包括申皓瑋轟出陽春全壘打，一舉追回3分，兩隊剩下1分差，但敲出安打的張進德，跑壘時因左腿緊繃不適，先行退場治療。

9局上，富邦靠著林澤彬適時安打，把比數追平，但9局下林安可敲出再見全壘打。