味全龍打線狂掃4轟　13比3大勝樂天中止3連敗



▲吉力吉撈．鞏冠開轟。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍10日在桃園球場交手樂天桃猿，味全派出伍鐸（Bryan Woodall）先發，對上樂天威能帝（Pedro Fernandez），本場味打線掃出16支安打，包括4發全壘打，終場13比3大勝樂天，中止3連敗。

1局上，味全率先得分，郭天信選到四壞球保送，劉基鴻擊出右外野安打，攻上一、三壘，後面吉力吉撈．鞏冠擊出中外野飛球，樂天中外野手林政華因燈光影響，形成場地二壘安打，味全跑回2分。

樂天第3局展開反攻，首名打者林政華遭到觸身球，2人出局之後，林智平擊出三壘方向軟弱滾地球，形成內野安打，接著林泓育擊出左外野安打，先追回1分，下一棒林子偉補上中外野安打，再送回1分，同時藉由對方捕手轉傳二壘失誤，多添得1分，樂天3比2反超。

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味全第6局有分數進帳，李凱威、劉俊緯安打上壘，攻上二、三壘，樂天縮小防守圈，蔣少宏擊出游擊方向穿越安打，李凱威回本壘得分沒問題，劉俊緯跑三壘時，樂天游擊手馬傑森出現妨礙跑壘，劉俊緯被判定回本壘得分，味全4比3再次要回領先。

不過味全攻勢還沒有結束，樂天換投莊昕諺，先被王順和敲出三壘邊線二壘打，後面劉基鴻揮出3分打點全壘打，比分拉開到7比3。

味全第7局吉力吉撈．鞏冠面對樂天後援投手賴胤豪敲出右外野陽春全壘打。

伍鐸先發6局，用了97球，68個好球，投出3次三振，1次觸身球，失3分，1分自責分，順利收下勝投。

樂天第7局陳晨威面對味全後援投手李超，敲出左外野安打，順利把連續安打場次延續到第32場，逼近2015年郭嚴文單季連續33場安打。

味全第8局多添2分保險，包含王順和的陽春砲，第9局曾聖安生涯首轟出爐，味全再拿3分，最後味全10分差勝出。