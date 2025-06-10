劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

記者陳立勳／桃園報導

味全龍10日13比3大勝樂天桃猿，中止3連敗，味全劉基鴻連續2場猛打賞，劉基鴻表示，「大家更團結了。」



▲味全龍隊劉基鴻開轟。（圖／味全龍隊提供）

此役劉基鴻5打數敲出3支安打，包括本季第6號全壘打，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員，劉基鴻表示，「前陣子感覺沒有那麼好，這兩場慢慢回來。」

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上禮拜味全意外3連敗給統一7-ELEVEn獅，戰績稍微被拉開，劉基鴻坦言，「上禮拜3連戰滿重要，很可惜，但大家都盡力了，今天可能大家更團結了，在不好的時候，彼此拉彼此，球隊才會越來越好，場上場下互相加油，才會有今天的勝利。」

劉基鴻也說，「因為有上下半季，還有全年度，一場一場來，不用去強求什麼，專注把每一天比賽做好。」

這幾天改打第2棒，劉基鴻澤說，「教練讓我大膽去揮棒，相信我，我也相信自己，就是好好發揮。」

近期各隊全壘打產量激增，劉基鴻倒是沒有太大感覺，「我覺得還好，要打全壘打還是要有阿達力（擊中甜蜜點），球隊有做了滿多重量訓練，爆發力也都不錯，當下因為2好球，想說差不多就攻擊。」

另外，新秀曾聖安今天首轟出爐，隊友們十分開心，劉基鴻表示，「他有那個力量，只是差擊球點，那一球被他咬到，他滿認真的，比完賽會留下來特打，賽前準備也做了很多重訓與伸展，是很認真的學弟。」