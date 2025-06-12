大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平被踩到腳表情痛苦。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊今日5比2打敗聖地牙哥教士隊，道奇隊日籍球員大谷翔平第9局敲出三壘打，但奔向三壘時發生驚險場面，讓球迷捏了一把冷汗。

大谷翔平今日於客場出戰教士隊比賽中擔任指定打擊，排在第1棒，雖然前4打席未敲出安打，但在第9局擊出右外野三壘打，達成連續8場安打紀錄。

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比賽9局上半，道奇當時以4比2領先，大谷翔平在1出局情況下擊出強勁安打，一路狂奔上三壘，完成個人本季第5支三壘打。

但大谷翔平滑入三壘時，左腳先被彈跳球擊中，接著又與三壘手馬查多（Manny Machado）碰撞，被踩中右腳。起身後的大谷明顯露出疼痛表情，並以單腳跳躍幾步，狀況令人擔憂。

不過大谷翔平並未退場，繼續留在場上，最終在隊友安打護送回到本壘得分。不少球迷在社群平台上留言，紛紛表達關心，擔心大谷翔平受傷。

賽後道奇總教練羅伯茲羅伯茲（Dave Roberts）也替大谷翔平向球迷報平安，強調大谷翔平沒有大礙。

