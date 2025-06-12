運動雲

>

大谷翔平準備重返投手丘？　美媒預測7月有機會

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年將重拾投手身份，美國媒體《ESPN》記者岡薩雷斯（Alden Gonzalez）預測回歸時間點。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，去年在世界大賽期間也因左肩輕微脫臼接受手術，導致復健過程更加謹慎。

原本最初球隊計畫大谷翔平在5月底或6月初重返投手丘，但目前尚未有確切回歸時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平於6月11日賽前進行本季第3次實戰投打練習（Live BP），共投44球，對決11名打者，僅被敲1支安打，送出6次三振，有1次保送，展現出優異控球與壓制力。

《ESPN》報導中指出，這場模擬賽投滿3局，為其復健過程中的重大進展，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調，儘管大谷翔平進展順利，但在明星賽前進入先發輪值的機率幾乎為零。

外界預估大谷翔平重返投手丘時間可能在8月，但《ESPN》報導分析，內部消息透露7月亮相的機率更高，除了大谷翔平控球實力受到隊內稱讚外，最大因素是他具備「二刀流指定資格」，不佔傳統13人投手名額，等同為球隊創造第14位登板選項。

因此，道奇可能由大谷翔平先投2至3局後退場，再安排其他投手銜接，藉此循序漸進，逐漸拉長大谷翔平的投球局數。

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

味全龍打線狂掃4轟　13比3大勝樂天中止3連敗

味全龍打線狂掃4轟　13比3大勝樂天中止3連敗

林安可9局再見轟助獅5連勝　富邦上半季正式淘汰

林安可9局再見轟助獅5連勝　富邦上半季正式淘汰

快訊／陳晨威連續32場敲安獨居第二　後天挑戰郭嚴文紀錄

快訊／陳晨威連續32場敲安獨居第二　後天挑戰郭嚴文紀錄

味全龍續辦新人「實戰」測試會　挖掘選秀可挑名單

味全龍續辦新人「實戰」測試會　挖掘選秀可挑名單

陳晨威追逐紀錄「被虧」不影響　曾豪駒點出進化關鍵

陳晨威追逐紀錄「被虧」不影響　曾豪駒點出進化關鍵

林立身體有狀況沒先發　古久保提點陳晨威挑戰紀錄

林立身體有狀況沒先發　古久保提點陳晨威挑戰紀錄

意外被統一獅橫掃落居第4位　葉總檢討：細節沒做好

意外被統一獅橫掃落居第4位　葉總檢討：細節沒做好

【館長上海驚見柯P衣】陳之漢見粉絲穿KP衣！大呼感動...沿路狂噴賴清德「丟臉丟到國外」

熱門新聞

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平三壘打　連8戰敲安助道奇

2卡森斯抓狂險揍球迷　慘遭禁賽整季

3林昀儒乒超8連勝　受訪眼神求助王楚欽

4大谷跑壘被踩腳　道奇教頭報平安

5孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍

最新新聞

1溜馬騎兵殺出　半場4分壓制雷霆

2大聯盟百K苦主是大谷　松井裕樹秀出新球種

3孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍

4領航猿BCL8強作收　卡總為球員驕傲

5大谷跑壘被踩腳　道奇教頭報平安

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

「最近事情比較多」　陳傑憲扛下壓力：失投被我掌握到

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366