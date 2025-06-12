大谷翔平準備重返投手丘？　美媒預測7月有機會



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年將重拾投手身份，美國媒體《ESPN》記者岡薩雷斯（Alden Gonzalez）預測回歸時間點。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，去年在世界大賽期間也因左肩輕微脫臼接受手術，導致復健過程更加謹慎。

原本最初球隊計畫大谷翔平在5月底或6月初重返投手丘，但目前尚未有確切回歸時間。

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大谷翔平於6月11日賽前進行本季第3次實戰投打練習（Live BP），共投44球，對決11名打者，僅被敲1支安打，送出6次三振，有1次保送，展現出優異控球與壓制力。

《ESPN》報導中指出，這場模擬賽投滿3局，為其復健過程中的重大進展，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調，儘管大谷翔平進展順利，但在明星賽前進入先發輪值的機率幾乎為零。

外界預估大谷翔平重返投手丘時間可能在8月，但《ESPN》報導分析，內部消息透露7月亮相的機率更高，除了大谷翔平控球實力受到隊內稱讚外，最大因素是他具備「二刀流指定資格」，不佔傳統13人投手名額，等同為球隊創造第14位登板選項。

因此，道奇可能由大谷翔平先投2至3局後退場，再安排其他投手銜接，藉此循序漸進，逐漸拉長大谷翔平的投球局數。