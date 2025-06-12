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大聯盟生涯百K苦主是大谷　松井裕樹秀出新球種

▲松井裕樹。（圖／達志影像／美聯社）
▲松井裕樹三振大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒聖地牙哥教士隊日籍左投松井裕樹今天對戰洛杉磯道奇隊，中繼登板達成美職大聯盟生涯第100次三振，剛好就是三振道奇隊日籍球星大谷翔平。

今天教士與道奇之戰，在教士隊主場進行，松井裕樹於第7局上場，當時球隊落後2分，在1出局時，三振掉大谷翔平，完成大聯盟生涯100次三振里程碑。

在兩人對決打席之中，松井裕樹在1好2壞後，投出外角滑球，成功誘使大谷翔平揮空落空。

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談到三振大谷翔平打席，松井裕樹表示：「能靠三振拿下出局數當然最好，但即使球隊落後，球迷的加油聲，讓我今天投得不錯。」

松井裕樹與大谷翔平本季首次交手是在6月10日，當時成功讓大谷翔平擊出一壘滾地球出局，目前通算對戰紀錄為7打數3安打，有2次三振，本季對戰則是2打數無安打，包括1次三振。

這次對戰中，松井裕樹以一顆91.3英里的內角低位伸卡球，成功取得首次揮空，他表示：「這顆球我在春訓有投過，但例行賽這是第一次使用，在牛棚有練習過，今天抓到感覺，所以決定試一試。」

松井裕樹此戰用14球完成1局，僅被擊出1支安打，送出2次三振，無失分，本季出賽29場，戰績2勝1敗2中繼，防禦率3.25。

關鍵字： MLB棒球

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