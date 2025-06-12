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無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

▲▼ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）
▲孫易磊。（圖／悍創運動行銷提供） 

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊20歲台灣投手孫易磊，前天登板連丟2次四壞球被換下場，昨天被下放二軍，日本火腿隊投手教練加藤武治接受《日刊體育》訪問時說明原因。

5月22日孫易磊從育成選手轉為支配下選手，目前在一軍7場出賽，全部都是後援，戰績0勝0敗1次救援成功，另外有4次中繼成功，防禦率2.57。

6月10日孫易磊面對養樂多隊，第8局在球隊以2比0領先時登板，但他連續投出2次保送，未能解決任何一名打者，就被換下場，昨天被放到二軍。

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對於把孫易磊移出一軍名單，火腿隊投手教練加藤武治昨天在賽後解釋：「並不是因為昨天的結果，才決定下放，我們是覺得他已經在一軍累積了很好的經驗，現在讓他回到二軍繼續努力，對他來說會比較好，雖然昨天確實連續投出兩次保送，但並不是只因這場比賽的內容，才讓他下放的。」

談到這段時間孫易磊在一軍表現，加藤武治也說：「他在一軍甚至擔任過第九局的投手，那絕對是很寶貴的經驗，透過一軍的登板，也讓他意識到哪些地方需要改善。」

加藤武治強調：「我們的用意是希望孫易磊能把這些經驗帶回去，好好準備下一步，希望他在二軍能投較長的局數，藉此解決目前的課題，畢竟若只是投1局，是無法真正克服問題的。至於接下來是否會讓他以先發身份出賽，目前仍未定，計畫尚在討論中。」

關鍵字： 日職孫易磊棒球

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