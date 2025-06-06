「中國約基奇」有望前進NBA　楊瀚森美聯社模擬選秀衝首輪26順位

▲「中國約基奇」楊瀚森，目前NBA選秀預測行情已經衝上首輪。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

被中國球迷稱為「中國約基奇」的青島雄鷹主力中鋒楊瀚森，在日前決定前進美國，投入今夏NBA新人選秀會。而楊瀚森在NBA聯合試訓會上表現出色，整體聲勢水漲船高，根據美聯社最新今年NBA模擬選秀，楊瀚森有望在首輪第26順位，被布魯克林籃網挑中。

目前年僅19歲、218公分的楊瀚森，在本季CBA賽事結束後，決定投身今夏的NBA選秀會，日前抵達美國後，楊瀚森在聯合試訓表現出色，兩場實戰對抗賽合計繳出23分、7籃板、8助攻以及2阻攻，整體選秀行情提升不少。

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更讓楊瀚森加分之處在於，除了傳統中鋒技能外，楊瀚森還具備現代籃球系統中，相當被看重的長人傳球能力及視野，在聯合試訓中他也展現了不錯的傳球技巧，讓美國媒體相當驚豔。

楊瀚森表示，「我很適應目前的訓練節奏與比賽速度，來到這裡感覺很新奇，這邊的打球方式和我接觸的很不一樣，我也希望來學習與交流。」

另外楊瀚森也說，「姚明也有給我建議，他要我吃好、喝好、睡好，享受在美國的生活。」目前楊瀚森已經完成拓荒者、爵士的單獨試訓，第三站單獨試訓也已經完成，後續也將進行第四站試訓。

根據美聯社最新模擬選秀報告，今年NBA新人選秀會前3順位熱門人選依序為弗拉格（Cooper Flagg）、哈波（Dylan Harper）以及埃奇庫姆（V.J. Edgecombe），至於楊瀚森則排在首輪第26順位，預測將被籃網所挑中。

今年NBA新人選秀會前3順位分別由獨行俠、馬刺以及七六人所擁有，一般外界普遍預料「白人希望」弗拉格將成為新科選秀狀元最大熱門，至於楊瀚森則普遍被認為具有首輪尾段到第二輪前段的選秀行情。