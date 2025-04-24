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中場「換鞋」改運有用　賴廷恩穿粉紅必勝戰靴逆轉勝

▲勇士賴廷恩、柏德，獵鷹白薩。（圖／PLG提供）

▲勇士賴廷恩中場「換鞋」改運建功，幫助球隊逆轉擊敗獵鷹。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃季後賽24日正式開打，首輪由台北富邦勇士交手台南台鋼獵鷹，勇士克服上半場最大15分落後頹勢，末節一波24比7猛攻逆轉取得雙位數領先，特別是「小跑車」賴廷恩全場14分、6助攻、3抄截，幫助球隊以91比79逆轉勝。賴廷恩此戰中場休息時，特別「換鞋」改運，他透露，「想要改個運氣，上半場那雙鞋沒穿很多次，後來那雙粉紅色鞋穿它勝率超高，我就把它當作秘密武器穿上了。」

此戰開賽時，賴廷恩還穿著搭配勇士球衣配色的「球三弟」博爾（LaMelo Ball）藍色配色球鞋，但上半場打完個人卻是4投0中，僅有1籃板進帳。

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不過下半場開打後，賴廷恩決定換上另一雙粉色系球鞋，此舉果然「改運」成功，末節飆速切入及外線冷箭都順利建功，最終拿下14分、6助攻、3抄截，也幫助勇士逆轉奪下系列賽首勝。

賴廷恩賽後透露，「一開始只是想搭配球衣，因此才穿上藍色球鞋，但因為穿著那雙粉紅色球鞋，印象中好像從來沒輸過，因此中場休息時決定換鞋改運，沒想到大家會注意到。」

▲勇士賴廷恩、柏德，獵鷹白薩。（圖／PLG提供）

▲賴廷恩此戰成為勇士逆轉勝最大功臣。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG季後賽賴廷恩勇士獵鷹台籃

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