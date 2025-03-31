台灣國際花滑公開賽　亞運金牌洪筱晴開心享受過程

▲亞運金牌洪筱晴(上)第一次參加花式團體的比賽。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

為期四天的第二屆臺灣國際花式滑輪溜冰公開賽30日在新竹縣竹北國民運動中心圓滿落幕。包括團體花式和個人冰舞等賽程中，現役國手們紛紛展現出色表現。杭州亞運金牌得主洪筱晴首次參加團體花式賽，儘管隊友賴亞薰賽前一個月摔斷右手腕影響表現，洪筱晴賽後仍開心表示，「很好玩！」此外，並排成人男子亞軍的老將林宜學也首次參與個人冰舞，順利拿下金牌。

賽事總召王淵棟對此次賽事的規模擴大表示欣喜，他指出，「今年參賽的國家已增加到7國，國外參加的人數也顯著增加，如印度去年僅有1人，今年則增至17人。」王淵棟還透露，未來臺灣公開賽有望轉變為國際排名賽。

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今年臺灣選手在團體花式賽中也有不少突破。亞運金牌選手洪筱晴和其他前國手組成2男4女團隊參賽，雖然賴亞薰在賽前摔斷右手腕，但團隊仍堅持訓練並參賽，最終獲得第二名。洪筱晴賽後表示：「參加團體賽感覺很不一樣，有隊友陪伴練習更有趣，未來可能會再嘗試。」

花式團體賽中，來自臺北市立明道國小的隊伍「法老傳奇」獲得冠軍。教練唐竺瑋表示，這支隊伍從疫情前就開始準備，雖然隊員年齡差距大，但經過努力訓練，終於取得好成績。唐竺瑋希望未來能有更多企業贊助，讓這些小朋友能夠圓夢。

目前在清華大學就讀的老將林宜學首次參加個人冰舞比賽，並在前一天的風格舞蹈中獲得第一名。他表示，這次的冰舞內容是由一位世錦冰舞金牌教練編排，對於初次嘗試冰舞的成果感到滿意，並認為這對個人花式也有幫助。

林宜學除了在花滑界表現出色，還在清大主修電力機械工程，副修運動科學。他分享道：「雖然我並不是天份很高的選手，但因為熱愛這項運動，所以一直努力訓練，並且家人也很支持我，讓我能夠在這條路上前進。」

▲老將林宜學也初次挑戰冰舞就順利摘金。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）