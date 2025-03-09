旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

▲松山奪冠，當家砍將查傑親曝下一步動向。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

「綠色神盾」松山高中9日晚間奇蹟逆轉，擊敗衛冕軍強敵南山高中，勇奪隊史HBL高中聯賽男子組第7冠。其中砍將查傑全場拿下23分、11籃板、2助攻、2抄截、1阻攻表現全面。賽後被問到下一步動向，查傑強調，「可能旅外但也不排除留在台灣打球，希望能打入中華隊，持續幫松山爭取榮耀！」

與劉程恩並稱為松山主力雙衛，兩人在冠軍戰繳出的優異表現，也幫助松山寫下大驚奇，擊倒衛冕軍南山，勇奪隊史HBL第7冠，其中劉程恩飆出24分、11籃板、12助攻、4抄截的大三元數據，查傑也貢獻23分、11籃板、2助攻、2抄截、1阻攻，成為教練葉韋喬眼中的絕對MVP人選。

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葉韋喬表示，「他們兩個帶隊贏得勝利，松山沒有特別好的球員，大家都是一條心付出，但劉程恩與查傑就是我眼中的MVP人選。」

對此查傑則表示，「韋喬教練非常努力，他對我們很有耐心，我認為他做得非常好。」

對於自己的下一步動向，查傑強調，「奪冠後一切都很不真實，我還沒辦法想到下一步，有可能旅外，但也不排除留在台灣打球，我希望朝國家隊目標邁進，幫助松山持續爭取更多榮耀。」

▲查傑希望未來朝中華隊目標來邁進。（圖／高中體總提供）