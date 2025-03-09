黃萬隆現身送「冠軍雪茄」　稱葉韋喬是真正松山接班人

▲菜鳥教頭葉韋喬率松山奪冠，恩師黃萬隆（右）送上冠軍雪茄。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「綠色神盾」松山高中9日晚間勇奪HBL隊史第7冠，菜鳥教頭葉韋喬寫下執教奇蹟，賽後恩師也是松山退役鐵血教頭黃萬隆也親自現身送上「冠軍雪茄」給愛徒。黃萬隆表示，「葉韋喬的表現可以打120分，只能用『完美』來形容，他是松山主帥真正的接班人！」

幾乎成為松山男籃代名詞的傳奇鐵血教頭黃萬隆，在上賽季正式退役，宣布將教練一職傳承給在球隊任職助理教練長達7年的葉韋喬。而葉韋喬本季首度「獨立帶隊」，就一舉率領松山奪下隊史第7冠，寫下菜鳥教練奇蹟。

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在松山奪冠後，黃萬隆也特別現身小巨蛋，為愛徒送上冠軍雪茄，黃萬隆表示，「松山是個有傳統的球隊，葉韋喬球員時期沒能站上小巨蛋，現在他做到了。」

黃萬隆也強調，「我是一個很『機車』的教練，葉韋喬在我身邊當了7年助理教練，這是松山的傳承，我這一整年都不敢踏進球場，對於教練來說，365天的努力就是為了奪冠這一刻，他已經成為真正的松山主帥接班人。」

對於葉韋喬的表現，黃萬隆笑說，「不能用好來形容，簡直是完美，我給他打『120分』！他有客家人的硬頸精神，加上球員時期並不是明星，因此很想證明自己，堅持也願意學習，一切都是天時地利人和。」