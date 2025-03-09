快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

▲松山高中寫下外卡賽奇蹟，勇奪隊史第7冠 。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍戰，上演南山高中對決松山高中的「雙山對決」戲碼，兩隊一路激戰，前3節打完南山僅以兩分領先。但末節松山團隊展現強大韌性，劉程恩、查傑雙衛領軍大逆轉，在劉程恩砍下24分大三元，查傑也轟下23分帶領下，最終松山奇蹟逆轉以90比82贏球，勇奪隊史第7冠。

昨日爆冷擊敗奪冠大熱門光復高中後，松山高中誓言力拚隊史第7冠，但此戰面對衛冕軍，也是挑戰隊史第9冠的南山，上半場雙方雖然一度呈現拉鋸激戰。

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但「南山Curry」黃瀚陞揮別4強戰遭嚴防的低迷表現，上半場三分球6投4中狂飆18分，搭配楊承叡14分攜手出擊下，南山半場結束以51比45領先松山。至於松山方面，則以主力雙衛表現最佳，劉程恩拿下12分，查傑則有10分進帳。

第3節開打後，查傑、劉廷寬連續飆進3記三分球，讓松山追成54平局面，但南山長人劉耕灝也用三分彈回應，加上松山主力大將查傑吞下4犯暫時退場，南山邱靖連續展現禁區破壞力又幫助球隊拉開7分超前。

此時松山緊急調上查傑砍分止血，加上劉程恩、劉廷寬連續三分冷箭破網，查傑隨後快攻大轉身拋射得手，松山此節終了前3分21秒，正式以64比63超前比分。

南山楊承叡挺身而出飆進三分彈，讓南山重新手握兩分領先，隨後邱靖持續內線有所發揮，但松山劉廷寬高難度上籃讓球隊持續緊咬，3節打完南山僅以70比68微幅領先。

末節松山率先打出一波7比2攻勢，逆轉3分超前比分。但南山暫停過後再度由楊承叡三分球追平，但松山此時氣勢大振，連串攻勢拉開領先優勢，劉程恩最後關頭切入得手，讓松山取得5分領先奠定勝果，終場前24.7秒查傑兩罰俱中奠定勝果，最終在劉程恩砍下24分、11籃板、12助攻大三元表現帶動下，松山以90比82逆轉贏球，勇奪隊史第7冠。

▲松山高中查傑冠軍戰貢獻23分 。（圖／高中體總提供）