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雲豹羅斯首秀超粗「坦克切」　期待國際賽對決高錦瑋、林信寬

▲雲豹牛排主題日高錦瑋、林信寬，國王沃許本。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹羅斯「開箱」首秀，展現強悍打法令人印象深刻。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

來台加盟桃園台啤永豐雲豹超過1個月時間，羅斯直到26日對上新北國王之戰才首度登錄上陣，而這位關島男籃主力前鋒也展現超狂打法，頻頻利用強悍對抗性大秀「坦克切」。在亞洲盃「6搶4」外卡賽確定於台灣舉辦情況下，羅斯也透露，相當期待和雲豹隊友高錦瑋、林信寬在國際賽以對手身份交手。

現年34歲，身高198公分的羅斯在1月底就正式加盟雲豹，不過超過1個月時間都未獲登錄上陣，近期雲豹由於主力洋將克羅馬腿部拉傷缺陣，羅斯終於在26日迎來台籃首秀，壯碩體型搭配強悍對抗性，面對國王之戰上場不到23分鐘，就貢獻15分、5籃板、4助攻，身手相當全面。

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羅斯表示，「我的感覺還不錯，但因為回到關島男籃國家隊出賽，自己還有點時差問題需要調整，但我在雲豹已經待了1個月，對於戰術體系已經有了解，可惜奮戰到最後一刻還是輸球。」

談到即將在3月於台灣舉辦的亞洲盃外卡賽，屆時關島將和中華隊及泰國同組，爭取此組的兩張亞洲盃正賽門票，對此羅斯強調，「為我的國家隊效力是很棒的經驗，很榮幸能和很多好手對抗，這會激發我的競爭力，但我很期待到時候和林信寬、高錦瑋可能的交手，不過現在我先專注在雲豹的賽事。」

關鍵字： 羅斯雲豹關島男籃中華男籃高錦瑋林信寬中華隊台籃TPBL

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