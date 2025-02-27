雲豹王牌克羅馬未隨隊？　顏行書證實私事暫時離台

▲台啤雲豹克羅馬因個人私事暫時離台。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／桃園報導

眼尖的球迷應該發現，桃園台啤永豐雲豹26日主場迎戰聯盟龍頭新北國王之戰，雲豹陣中頭號砍將克羅馬不僅因傷無法上場，甚至此戰並未隨隊現身球場。究竟克羅馬「去哪了」？成為球迷關注焦點。對此雲豹球團營運長顏行書透露，「克羅馬因傷勢問題無法上陣，剛好也處理母親的簽證狀況，因此人在澳門，近期就將回歸。」

本季可繳出場均25.5分、7.7 籃板、5助攻、2.7抄截，有極高機率成為本季TPBL職籃年度得分王、抄截王雙料獲獎者的克羅馬，在本周因右腿拉傷列入球隊傷兵名單，在26日雲豹主場賽事中，也未見到克羅馬隨隊出現在球場，雲豹則選擇「開箱」已經來台超過1個月，身為關島男籃主力前鋒的羅斯。

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對於克羅馬未現身球場，雲豹營運長顏行書透露，「克羅馬先前因為右腿拉傷缺陣，目前狀況已經好了8到9成，但他因為處理母親的簽證問題暫時離台，近期就會歸隊，至於何時恢復上陣則會再評估。」

在少了當家砍將情況下，雲豹總教練查爾斯直言，「過去在很多比分拉鋸的關鍵球，我們都是交給克羅馬來處理，此戰他無法上場，對手就能徹底壓迫高錦瑋與林信寬，經過這場比賽，很多東西都要修正。」