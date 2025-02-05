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灰熊、灰狼與活塞都搶著要　「球哥」博爾成交易大黑馬

▲公牛「球哥」博爾（Lonzo Ball）。（圖／路透）

▲公牛博爾傳出成為多隊看上的交易對象。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季「交易大限」將於台灣時間2月7日正式截止，目前各隊檯面下討論仍如火如荼進行，就有美國媒體爆料指出「球哥」博爾（Lonzo Ball）成為包括曼菲斯灰熊、明尼蘇達灰狼以及底特律活塞等隊的關注焦點，希望透過交易獲得這位昔日的天才控衛加盟助陣。

經歷嚴重運動傷害侵擾，博爾在本賽季終於睽違多時回歸賽場，這位27歲的大型控衛，本季出賽29場，平均21.3分鐘的上場時間內能貢獻7.2分、3.4籃板、3.5助攻、1.5抄截，在傷癒回歸的表現仍十分稱職。

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根據Hoopshype記者史科托（Michael Scotto）報導，目前包括灰熊、灰狼以及活塞，都有興趣透過交易換得博爾，甚至也有部分球隊，在等待博爾是否可能遭重建的公牛球團買斷。

博爾本季為合約到期賽季，本賽季年薪為2140萬美金，對於有機會在季後賽力拚佳績的球隊來說，攻守兩端都具備一定水準的博爾，會是後場相當堪用的活棋角色。

▲▼公牛博爾、迪羅臣、拉文。（圖／CFP）

▲公牛除了博爾外，昔日兩大明星砍將迪羅臣（中）、拉文（右）都已先後離隊。（圖／CFP）

關鍵字： NBA交易博爾球哥灰熊灰狼活塞Lonzo Ball

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