驚悚！「龍王」腳踝90度翻船大扭　巴恩斯痛喊：感覺不到我的腳

記者杜奕君／綜合報導

10日NBA紐約尼克作客多倫多暴龍，尼克靠著「大貓」唐斯(Karl-Anthony Towns)24分、15籃板、6助攻包辦決勝期重要5分，尼克就以113比108帶走勝利。此戰輸球後，暴龍不僅苦吞3連敗，陣中王牌球星「龍王」巴恩斯(Scottie Barnes)更在第3節一次奮勇防守，造成右腳踝落地90度大扭，當下巴恩斯甚至痛苦表示，「感覺不到我的腳了！」場面相當怵目驚心。

暴龍此戰主場迎接尼克造訪，雙方一路激戰至最後關頭，尼克靠著主戰長人唐斯連拿關鍵5分，包含終場前6.3秒的關鍵三分彈「殺死比賽」，最終尼克就以5分之差帶走勝利。

此戰暴龍可說賠了夫人又折兵，不僅輸球吞下3連敗，陣中看板球星「龍王」巴恩斯更在第3節剩下6分47秒時，在尼克唐斯中路突破切入禁區時嘗試補防封阻，但巴恩斯卻在落地時不慎造成右腳踝大扭，當場痛苦倒地無法起身。

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巴恩斯當下一度表情驚恐的大喊，「我感覺不到我的腳了！」讓隊友及球隊醫護人員趕緊上前關心狀況，最終巴恩斯也提前退場，留下出賽22分50秒，15分、6籃板、3助攻數據。

賽後根據暴龍總教練拉賈科維奇(Darko Rajakovic)透露，巴恩斯右腳踝扭傷，經過X光檢查初步並未有結構性損傷，但還需要進一步觀察狀況。

身為暴龍看板球星，巴恩斯本賽季可說是「多災多難」，在10月底才因為遭到丹佛金塊約基奇(Nikola Jokic)擊中臉部，造成眼眶骨折傷勢休兵將近1個月時間，11月底回歸後，如今又出現腳踝大扭嚴重傷勢，對球隊戰力造成極大考驗。

巴恩斯此戰賽前，本賽季平均能繳出21分、8.7籃板、7.8助攻、1.4抄截，是聯盟新生代全能前鋒代表，不過暴龍在此役主場失守後，目前戰績7勝18敗，在東區僅贏過排名墊底的華盛頓巫師，位列東區倒數第2名。

▲NBA暴龍隊「龍王」巴恩斯出現驚悚腳踝大扭傷勢。（圖／路透）