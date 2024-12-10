運動雲

>

驚悚！「龍王」腳踝90度翻船大扭　巴恩斯痛喊：感覺不到我的腳

記者杜奕君／綜合報導

10日NBA紐約尼克作客多倫多暴龍，尼克靠著「大貓」唐斯(Karl-Anthony Towns)24分、15籃板、6助攻包辦決勝期重要5分，尼克就以113比108帶走勝利。此戰輸球後，暴龍不僅苦吞3連敗，陣中王牌球星「龍王」巴恩斯(Scottie Barnes)更在第3節一次奮勇防守，造成右腳踝落地90度大扭，當下巴恩斯甚至痛苦表示，「感覺不到我的腳了！」場面相當怵目驚心。

暴龍此戰主場迎接尼克造訪，雙方一路激戰至最後關頭，尼克靠著主戰長人唐斯連拿關鍵5分，包含終場前6.3秒的關鍵三分彈「殺死比賽」，最終尼克就以5分之差帶走勝利。

此戰暴龍可說賠了夫人又折兵，不僅輸球吞下3連敗，陣中看板球星「龍王」巴恩斯更在第3節剩下6分47秒時，在尼克唐斯中路突破切入禁區時嘗試補防封阻，但巴恩斯卻在落地時不慎造成右腳踝大扭，當場痛苦倒地無法起身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴恩斯當下一度表情驚恐的大喊，「我感覺不到我的腳了！」讓隊友及球隊醫護人員趕緊上前關心狀況，最終巴恩斯也提前退場，留下出賽22分50秒，15分、6籃板、3助攻數據。

賽後根據暴龍總教練拉賈科維奇(Darko Rajakovic)透露，巴恩斯右腳踝扭傷，經過X光檢查初步並未有結構性損傷，但還需要進一步觀察狀況。

身為暴龍看板球星，巴恩斯本賽季可說是「多災多難」，在10月底才因為遭到丹佛金塊約基奇(Nikola Jokic)擊中臉部，造成眼眶骨折傷勢休兵將近1個月時間，11月底回歸後，如今又出現腳踝大扭嚴重傷勢，對球隊戰力造成極大考驗。

巴恩斯此戰賽前，本賽季平均能繳出21分、8.7籃板、7.8助攻、1.4抄截，是聯盟新生代全能前鋒代表，不過暴龍在此役主場失守後，目前戰績7勝18敗，在東區僅贏過排名墊底的華盛頓巫師，位列東區倒數第2名。

▲NBA暴龍隊「龍王」巴恩斯出現驚悚腳踝大扭傷勢。（圖／路透）

▲NBA暴龍隊「龍王」巴恩斯出現驚悚腳踝大扭傷勢。（圖／路透）

關鍵字： NBA暴龍巴恩斯龍王大扭Scottie Barnes

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

領航猿成本季PLG霸主　葛拉漢勇奪單周最佳球員

領航猿成本季PLG霸主　葛拉漢勇奪單周最佳球員

快訊／墊底爐主攻城獅急補強　新洋將「敢搏」來了

快訊／墊底爐主攻城獅急補強　新洋將「敢搏」來了

大貓變身「屠龍手」！　尼克唐斯致勝三分彈24分15籃板滅暴龍

大貓變身「屠龍手」！　尼克唐斯致勝三分彈24分15籃板滅暴龍

說好的「不灌籃」宣言破戒！　灰熊莫蘭特秀逆天超猛拉桿倒扣

說好的「不灌籃」宣言破戒！　灰熊莫蘭特秀逆天超猛拉桿倒扣

台灣拳后林郁婷領銜　BE HEROES女性運動日前進彰化

台灣拳后林郁婷領銜　BE HEROES女性運動日前進彰化

台灣雙職籃唯一「不勝」隊伍　鋼鐵人悲情吞開季4連敗

台灣雙職籃唯一「不勝」隊伍　鋼鐵人悲情吞開季4連敗

快訊／夢想家總教練「比中指」　TPBL職籃開罰3萬台幣

快訊／夢想家總教練「比中指」　TPBL職籃開罰3萬台幣

戰神狀元全能秀！　雷蒙恩兩度爆扣砍13分8籃板5助攻宰雲豹

戰神狀元全能秀！　雷蒙恩兩度爆扣砍13分8籃板5助攻宰雲豹

夢想家主帥動怒「比中指」　皮爾曼：不是針對裁判

夢想家主帥動怒「比中指」　皮爾曼：不是針對裁判

洪志善本季首秀神射連發　萊恩妙回：他太老了

洪志善本季首秀神射連發　萊恩妙回：他太老了

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

熱門新聞

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

朱育賢告別桃猿　今與味全龍碰面敲定最終細節

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

陳子豪準備掀搶人大戰！味全龍補強未完也要加入競逐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

2大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

3朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

4陳韻文4隊爭搶！林家正中職球隊青睞

5首爾教頭恭喜台灣12強奪冠

最新新聞

1感覺不到腳　NBA龍王巴恩斯驚悚大扭

212強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

3領航猿主題月　陳信安、毛加恩合體　

4企業射箭聯賽　戴宇軒、風佑築成箭王箭后

5林家正突曬抱娃照！家正婦見腳上牽繩暴動

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366