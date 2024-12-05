霹靂舞Red Bull BC One世界總決賽　台灣舞王孫振領銜爭冠

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振將在本屆 Red Bull BC One 世界總決賽力拚冠軍榮耀。（圖／中華奧會資料照）

記者杜奕君／綜合報導

譽為霹靂舞界「超級盃」的第21屆 Red Bull BC One 世界總決賽，將於台灣時間8日清晨4點半在巴西里約熱內盧熱鬧開打。奧運國手 B-Boy Quake（孫振）以外卡身份直闖最終十六強，挑戰寫下台灣霹靂舞歷史新頁；同時，兩位台灣冠軍 B-Girl Jia Li（楊加力）與 B-Boy Jasper（吳定杰）將在台灣時間6日早晨7點與來自32國的頂尖舞者進行最終資格賽（Last Chance Cypher），爭奪世界總決賽的最後4張參賽門票。

本屆 Red Bull BC One 世界總決賽，三位台灣舞者攜手前往霹靂舞的最高殿堂。曾在巴黎奧運為台灣霹靂舞界創下歷史的孫振，今年再度以外卡資格直闖Red Bull BC One16強，迎來他第四次挑戰這個夢想舞台。

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孫振曾說過，「這輩子一定要拿下一次 Red Bull BC One 的冠軍腰帶。」這次，他將以累積的能量與不懈的決心，用力一拚自己的新里程碑。

今年世界總決賽 B-Boy 與 B-Girl 最後16強將各別由受邀的12位外卡選手 及最終資格賽的4強所組成。B-Girl Jia Li（楊加力）、B-Boy Jasper（吳定杰）兩位台灣冠軍將與來自全球32國的頂尖舞者同場較量，爭奪最終資格賽中的最後4強席次。

擁有豐富國際賽經驗的杭州亞運國手 B-Girl Jia Li（楊加力），去年曾代表台灣登上 Red Bull BC One 世界總決賽舞台；初試啼聲後，今年力拚進入Red Bull BC One 最終決賽。

而首度參賽的 17 歲新秀 B-Boy Jasper（吳定杰），不僅是台灣歷屆最年輕的 Red Bull BC One 冠軍，更在上個月舉行的 2024 世界中學生運動會奪下銀牌；這次他將延續火熱狀態，以初生之犢的氣勢，挑戰最終資格賽。

Red Bull BC One 自2004年舉辦首屆以來，已吸引超過上萬 B-Boy 及 B-Girl 參賽，被視為霹靂舞界的最高殿堂。在經歷37個國家超過90場預賽後，Red Bull BC One世界總決賽將於巴西匯集全球最頂尖的霹靂舞好手，展示最高水準的霹靂舞競技。