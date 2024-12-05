運動雲

>

霹靂舞Red Bull BC One世界總決賽　台灣舞王孫振領銜爭冠

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振將在本屆 Red Bull BC One 世界總決賽力拚冠軍榮耀。（圖／中華奧會資料照）

記者杜奕君／綜合報導

譽為霹靂舞界「超級盃」的第21屆 Red Bull BC One 世界總決賽，將於台灣時間8日清晨4點半在巴西里約熱內盧熱鬧開打。奧運國手 B-Boy Quake（孫振）以外卡身份直闖最終十六強，挑戰寫下台灣霹靂舞歷史新頁；同時，兩位台灣冠軍 B-Girl Jia Li（楊加力）與 B-Boy Jasper（吳定杰）將在台灣時間6日早晨7點與來自32國的頂尖舞者進行最終資格賽（Last Chance Cypher），爭奪世界總決賽的最後4張參賽門票。

本屆 Red Bull BC One 世界總決賽，三位台灣舞者攜手前往霹靂舞的最高殿堂。曾在巴黎奧運為台灣霹靂舞界創下歷史的孫振，今年再度以外卡資格直闖Red Bull BC One16強，迎來他第四次挑戰這個夢想舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫振曾說過，「這輩子一定要拿下一次 Red Bull BC One 的冠軍腰帶。」這次，他將以累積的能量與不懈的決心，用力一拚自己的新里程碑。

今年世界總決賽 B-Boy 與 B-Girl 最後16強將各別由受邀的12位外卡選手 及最終資格賽的4強所組成。B-Girl Jia Li（楊加力）、B-Boy Jasper（吳定杰）兩位台灣冠軍將與來自全球32國的頂尖舞者同場較量，爭奪最終資格賽中的最後4強席次。

擁有豐富國際賽經驗的杭州亞運國手 B-Girl Jia Li（楊加力），去年曾代表台灣登上 Red Bull BC One 世界總決賽舞台；初試啼聲後，今年力拚進入Red Bull BC One 最終決賽。

而首度參賽的 17 歲新秀 B-Boy Jasper（吳定杰），不僅是台灣歷屆最年輕的 Red Bull BC One 冠軍，更在上個月舉行的 2024 世界中學生運動會奪下銀牌；這次他將延續火熱狀態，以初生之犢的氣勢，挑戰最終資格賽。

Red Bull BC One 自2004年舉辦首屆以來，已吸引超過上萬 B-Boy 及 B-Girl 參賽，被視為霹靂舞界的最高殿堂。在經歷37個國家超過90場預賽後，Red Bull BC One世界總決賽將於巴西匯集全球最頂尖的霹靂舞好手，展示最高水準的霹靂舞競技。

關鍵字： 霹靂舞孫振Red Bull BC One

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

國光獎金發4.6億創新高　林郁婷領2090萬元最多

國光獎金發4.6億創新高　林郁婷領2090萬元最多

老鷹強森對決字母哥　強勢斬斷公鹿7連勝

老鷹強森對決字母哥　強勢斬斷公鹿7連勝

南韓「仁川女神」前進台籃　富邦勇士簽金渡娥28日主場亮相

南韓「仁川女神」前進台籃　富邦勇士簽金渡娥28日主場亮相

太陽「神主牌」又倒下　杜蘭特腳踝傷勢將休兵1至2周

太陽「神主牌」又倒下　杜蘭特腳踝傷勢將休兵1至2周

墊底爐主鵜鶘壞消息！　王牌球星威廉森因傷再缺陣兩周

墊底爐主鵜鶘壞消息！　王牌球星威廉森因傷再缺陣兩周

殘酷！本季在NBA單場猛傳「21助攻」　鵜鶘培頓還是失業了

殘酷！本季在NBA單場猛傳「21助攻」　鵜鶘培頓還是失業了

「高高對決」擊潰高國豪　高錦瑋扛起TPBL新世代後衛大旗

「高高對決」擊潰高國豪　高錦瑋扛起TPBL新世代後衛大旗

高國豪批團隊「太自私」　攻城獅慘敗球員緊急閉門會議

高國豪批團隊「太自私」　攻城獅慘敗球員緊急閉門會議

「雲豹神偷」是他！　克羅馬轟34分還有單場9抄截破聯盟新高

「雲豹神偷」是他！　克羅馬轟34分還有單場9抄截破聯盟新高

克羅馬恐怖34分9籃板7助攻9抄截　雲豹23分打爆攻城獅

克羅馬恐怖34分9籃板7助攻9抄截　雲豹23分打爆攻城獅

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

王建民點頭續任WBC資格賽投教！解密12強投手調度

唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

180公分巨投！國二混血歐子喬越級戰青棒　球探盯上期待旅外

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獅10年約留陳傑憲！含選手、教練規劃

2王建民續任WBC投教！解密12強調度

3唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣

4日籍同窗當古林翻譯！同學轟日本哭了

5陳晨威登官網！專文讚台灣奪冠路

最新新聞

1朝對手比「割喉」　布朗預期被罰款

2孫振領銜　3台將世界霹靂舞賽爭冠

3林家正蹲捕頭腦好　葉總想福來喜

4高一劉任右飆個人最速　王建民親頒獎

5180巨投混血越級打怪！球探盯上旅外

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲好男人形象引迴響！　喊話：我已經結婚別有想像

陳傑憲見「陳太太暴增！」　喊話：我已經結婚別有想像

陳傑憲自曝私下是I人　餅總爆料：氣氛大師！

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366