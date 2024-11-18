HBL男子組預賽21日點燃戰火　南山唯一目標拚衛冕

▲HBL男子組預賽21日點燃戰火，南山高中力拚衛冕。（圖／高中體總提供）

文／中央社

113學年度高中籃球甲級聯賽HBL男子組預賽將於11月21日在彰化縣立體育館點燃戰火，南山高中教練林育正表示，只有一個目標就是完成衛冕。

本季HBL男子組預賽分為4組，取分組前3名晉級複賽，其中A組有南山高中、錦和高中、開南高中及南湖高中，B組有光復高中、三重商工、北市成功高中及東山高中，C組有東泰高中、泰山高中、彰縣成功高中及宜蘭高中，D組則有松山高中、能仁家商、永平工商及花蓮體中。

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目標鎖定締造2連霸的南山高中，在休賽季歷經換帥，改由林育正執掌兵符。他今天出席開賽記者會接受媒體聯訪時透露，任何競技運動都會有壓力，因此只有一個目標就是完成連霸，並期望球員把心態擺正、不能輕敵，每階段逐步調整，把該做的工作做到最好。

▲上屆男子組亞軍光復高中。（圖／高中體總提供）

林育正指出，很期待劉耕灝、黃瀚陞本季的發揮，尤其劉耕灝暑假歷經U18亞洲盃洗禮，歸隊後的態度變得相當積極，而黃瀚陞則是上季冠軍戰最有價值球員（FMVP），希望他除了增進投射能力，還必須適時扮演助攻角色。

劉耕灝透露，代表台灣征戰U18亞洲盃，才知道後面的世界有多大，其中以澳洲帶給他的內心最大震撼，因此回到台灣後努力加強自己，特別針對切入、速度方面，「我覺得他們某些球員可能有機會選上NBA（美國職籃），而我也想變得跟他們一樣。」

上季與冠軍擦肩而過的光復高中，教練陳定杰表示，本季以2名高三球員張鈞淮、謝昀達為主，帶領高一潛力球員莊立安、何鉦凱成長，「有機會挑戰冠軍金盃，但球員目前身上多少有點傷勢，希望他們維持平衡，健康打完整個賽季。」

▲HBL高中籃球聯賽即將正式開打。（圖／高中體總提供）