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天后之路讓「全台瘋羽球」　戴資穎：運動可以讓你很出色

▲台北羽球公開賽，戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲全台因為自己風靡羽球，戴資穎親曝感想。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

戴資穎6日在台北羽球公開賽止步女單8強，確定無緣挑戰冠軍衛冕3連霸，距離這位台灣羽球天后的正式退役似乎又更靠近一步。談到自己一路崛起成為世界級天后，戴資穎表示，「確實感受到台灣的羽球觀看性越來越高，願意主動出去打球的人也越來越多。我覺得蠻好的，運動可以讓你有很出色的地方，不一定只有書讀得好才可以。」

現年30歲的戴資穎，今天在台北羽球公開賽女單8強戰苦戰3局飲恨敗北，也確定結束個人台北賽「最後一舞」，回顧個人羽球生涯的種種精彩時刻，戴資穎的崛起也讓台灣羽球風氣變得更加興盛，甚至今天的比賽場地台北小巨蛋，都湧入8000位觀眾，爭睹天后風采。

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戴資穎就表示，「羽球觀看性愈來愈高，會主動願意出去打球的人愈來愈多，聽說現在場地很難訂到，我覺得這蠻好的。」

「很多人跟我說，因為看我比賽我才開始打球，或是小孩因為我開始打球，或是加入校隊和訓練，我覺得蠻好的，運動可以讓你有很出色的地方，不一定只有書讀得好才可以。」戴資穎如此說道。

談到今日眾多球迷入場觀戰，戴資穎則說，「我覺得蠻開心，看到今天到場的人這麼多，不管是進場還是比賽過程，大家都給我很大支持和鼓勵，也希望能獲得勝利，但我覺得這個比賽本來就有輸有贏，這就是比賽的一部分，很開心在場上看到大家。」

▲台北羽球公開賽，戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲戴資穎直言，運動可以讓你變得更出色。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 戴資穎台北羽球公開賽羽球小戴

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