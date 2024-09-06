快訊／我不能再傷到自己！　戴資穎曝台北公開賽止步8強心境

▲戴資穎坦言不能再傷到自己，台北羽球公開賽飲恨8強止步。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

台北羽球公開賽6日賽程，台灣羽球一姐戴資穎交手印尼22歲小將瓦爾達尼(Putri Kusuma Wardani)之役最終21比18、16比21、22比24吞敗，本屆挑戰3連霸夢碎止步8強。賽後戴資穎直言，「要不斷提醒自己，不能再傷到了，因此打起來比較保守，觀眾的加油讓我堅定想贏，但最後還是輸了！」

昨日才自認是「抱病又抱傷」出戰此次台北公開賽，戴資穎依舊展現本屆大會女單頭號種子霸氣，一路連過兩關挺進8強，朝台北公開賽3連霸目標持續邁進。但今日交手印尼女將瓦爾達尼，小戴明顯受到膝傷困擾，在跑動上出現困難，最終苦戰3局仍飲恨敗北收場，本屆台北公開賽也在8強提前止步。

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賽後戴資穎表示，「昨天知道要和瓦爾達尼交手，我對她不算陌生，知道她速度快，加上印尼選手球風犀利也特別，在跑動上確實比較困難。」

戴資穎也坦言，「有些球沒辦法隨心所欲去打，分數被追上時，要不斷提醒不能再傷到自己，因此打起來比較保守，雖然觀眾的鼓勵讓我很堅定想要贏，但還是輸了。」

「從第一場就覺得我要輸了，隨時可能都無法繼續比賽，但我都有做好心理準備。」戴資穎如此說道。

▲戴資穎本屆台北公開賽無緣挑戰衛冕3連霸。（圖／台北羽球公開賽提供）