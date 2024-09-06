被歐尼爾批評是「史上最爛球員」　巨塔戈貝爾：別用爛招增添人氣

▲被歐尼爾批評是「史上最爛球員」，戈貝爾不忍反擊了。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

此次巴黎奧運一度遭到法國男籃「棄用」，目前效力NBA明尼蘇達灰狼的明星中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)，近日被退役傳奇中鋒，也是知名評論員的「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)批評是「史上最爛球員」，對此，戈貝爾針對老前輩這項指控做出回擊，直言不要用這種爛招來增加自己的人氣。

現年32歲的戈貝爾，是聯盟知名明星防守中鋒，生涯不僅4次拿下聯盟「年度最佳防守球員」，也7次入選年度防守陣容，2023-24賽季平均可攻下14分、12.9籃板、2.1阻攻。

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不過近日歐尼爾公開表示，「戈貝爾是史上最爛的NBA球員，他簽下了5年2億500萬的合約，但卻沒有展現這個薪水的價值。」

歐尼爾直言，「我無法尊重拿了大約，卻打不出足夠表現的選手，如果我42歲還在NBA效力，我也能繳出和戈貝爾一樣的數據。」

但這樣充滿攻擊性的評論，顯然讓戈貝爾完全無法接受，他在個人社群發文回嗆，「當歐尼爾無論在體壇或是商業界都達到一定高度的人，卻對另一個男人的成就與財富感到嫉妒，這真是一件令人難過的事。」

戈貝爾甚至表示，「雖然我很清楚娛樂界的生態會是怎樣，但你(歐尼爾)和別人不一樣，你不需要用這種爛招，也能夠有足夠的人氣。」

▲退役傳奇中鋒「俠客」歐尼爾，近日開嗆戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）