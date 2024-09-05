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快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

▲「麟洋配」王齊麟、李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「麟洋配」王齊麟、李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽，5日晚間「麟洋配」再度合體上陣，在男子雙打16強賽交手另一對台灣雙打組合劉廣珩、楊博涵，最終王齊麟、李洋以21比15、15比21、20比22意外敗北，麟洋配本屆台北公開賽止步16強。

王齊麟、李洋在巴黎奧運締造羽球史無前例奧運雙打金牌2連霸輝煌紀錄後，「麟洋配」短暫拆夥，王齊麟為了因應李洋即將退休，改和新搭檔邱相榤攜手征戰日本公開賽、南韓公開賽。不過本次台北公開賽，這對台灣黃金男雙再度合體，昨日32強首戰也順利強勢直落二過關。

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▲「麟洋配」王齊麟、李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲王齊麟(右)。（圖／台北羽球公開賽提供）

今日16強戰遭遇劉廣珩、楊博涵，王齊麟與李洋在首局打來並不輕鬆，一路遭對手緊逼，劉廣珩、楊博涵更是一度連續拿分，將比數逼成12比12，所幸麟洋配此時穩住陣腳，展現純熟搭配默契，又要回20比14穩定領先，隨後李洋網前回擊成功，首局麟洋配就以21比15順利拿下。

第2局開打後，麟洋配先拿兩分揭開序幕，但劉廣珩、楊博涵放開身手，連拿5分逆轉超前，此時王齊麟挺身而出，一記角度刁鑽回擊拿分緊咬不放，但隨後麟洋配又遭遇亂流，讓劉廣珩、楊博涵拉開8比4領先，隨後帶著11比8優勢進入技術暫停。

暫停後雙方持續拉鋸戰，李洋、王齊麟接連出現回擊掛網狀況，讓劉廣珩、楊博涵穩住領先優勢，隨後更是率先取得7個局點，以21比15拿下此局扳回一城。

決勝第3局開打後，王齊麟與李洋率先以2比0領先，但劉廣珩、楊博涵後來居上，又以6比5超前比分，隨後麟洋配接連在回擊球出現失誤，一度陷入9比13大幅落後。所幸隨後麟洋配連拿4分扳平戰局，雙方你來我往情況下，李洋、王齊麟打破僵局連拿關鍵兩分以19比17超前，隨後更率先取得兩個賽末點，但都被劉廣珩、楊博涵化解，最終劉廣珩、楊博涵上演大逆轉，以22比20撂倒麟洋配，順利挺進本屆男雙8強。

▲「麟洋配」王齊麟、李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲李洋(右)。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 麟洋配李洋王齊麟台北羽球公開賽

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