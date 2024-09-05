快訊／戴資穎「抱病又抱傷」出賽　親曝比賽笑出來主因

▲台灣羽球天后戴資穎勇闖台北公開賽女單8強。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

生涯最後一次參與BWF超級300系列台北公開賽，本屆榮膺大會女單頭號種子的台灣「羽球天后」戴資穎，5日在16強賽以直落二撂倒149公分的對手楊育綺，順利挺進8強。除了膝傷還有些感冒，小戴賽後自嘲是「抱病又抱傷」出賽，但比賽過程聽到熟悉的林瀛洲醫師喊聲，讓她賽後自爆忍不住笑出來，也感謝林醫師每天的關心。

戴資穎今日在台北公開賽女單16強戰，以21比16、21比17，直落二擊敗身材和自己同樣嬌小的楊育綺，賽後楊育綺也宣布要正式高掛球鞋引退，也相當開心能生涯最終戰與偶像戴資穎交手。

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而此戰戴資穎比賽過程中一度笑了出來，賽後她自爆是因為看見熟悉的林瀛洲醫師(多次擔任中華隊隊醫)，「聽到林醫師的喊聲，我就朝著他坐的位置笑了出來，他雖然很忙，但我每天比完賽都會來詢問我腳的狀況，也是靠他，我才能參加台北公開賽，我知道他今天會和拳擊女將林郁婷一起來看比賽。」

戴資穎表示，「我每天比完賽，他都會詢問腳的狀況，年紀大了，需要準備與恢復的時間比較長，剛好遇到一個比較嬌小的對手，她盡可能去救球，已經發揮很好。」

談到賽後對手楊育綺找自己合照，小戴則表示，「她說台北公開賽是她最後一場比賽，因為她自己身材較小，在比賽中沒有辦法有好發揮。其實我也是不高的選手，但她比我更嬌小，打起來會比我更吃力，選擇不打球，我認為也不是壞事，她說接下來要去當老師，我覺得能在自己可控範圍做想做的事都是好的。」

▲抱病又抱傷出賽，戴資穎仍奮勇挺進台北公開賽8強。（圖／台北羽球公開賽提供）