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第二屆CBL籃球主客場賽　北台灣7強爭霸拚冠

▲第二屆CBL籃球主客場賽，北台灣7強爭霸拚冠。（圖／CBL提供）

▲第二屆CBL籃球主客場賽，北台灣7強爭霸拚冠。（圖／CBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽於2024年9月3日正式揭幕。這屆賽事匯聚北台灣多所知名大學的頂尖籃球隊伍，包含台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、台灣藝術大學、健行科技大學和輔仁大學，將為校園籃球愛好者帶來一場場精彩激烈的對決。

這次邀請賽由「台灣大學系統」（台大、台師大、台科大）所發起，目的在促進大學生之間的交流與競技精神，並提供一個高水平的比賽平台，讓各校籃球選手在自己的主場展現實力。今年第二屆共計7所大專校院籃球代表隊熱情參與，自9月起採主客場制度，於各校陸續開打，藉此吸引校內師生、校友及校外觀眾前來觀賽支持。

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台大副校長丁詩同表示，「我們非常期待這次邀請賽，這不僅是一個提升籃球技能的機會，更是與各校隊伍互相學習、增進友誼的重要平台。」

賽事期間，台大主場比賽將提供線上直播，並於9月20日邀請台大籃球隊校友林志隆和陳威樺進行專業分析與解說。另外，當日賽事也增添許多亮點，今年更加入公益元素，特別邀請職業籃球隊富邦勇士、屏東麟洛國中籃球隊參與中場公益活動，期望加強與社區的連結、提升運動員士氣、激發球員的社會責任感，更希望藉由邀請賽平台，提供基層球員勇敢築夢的視野，邀請大家一起前進臺大主場日，感受籃球帶來的熱情與活力。

▲第二屆CBL籃球主客場賽，北台灣7強爭霸拚冠。（圖／CBL提供）

▲前台大男籃成員，目前擔任體育台記者的陳威樺此次也將擔任賽事直播轉播。（圖／CBL提供）

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