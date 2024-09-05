快訊／戴資穎好殺！　34分鐘挺進台北公開賽女單8強

記者杜奕君／台北報導

台灣「羽球天后」戴資穎，5日在BWF超級300系列台北羽球公開賽女子單打16強賽，交手同樣來自台灣的土銀女將楊育綺，目前世界排名第3位的小戴，最終以21比16、21比17，僅花34分鐘就挺進本屆台北公開賽女單8強。

▲台灣羽球天后戴資穎，台北公開賽16強賽登場。（圖／台北羽球公開賽提供）

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日前在日本公開賽遭遇膝傷狀況，戴資穎回台進行調整後，此次台北公開賽決定站上賽場為台灣球迷而戰，昨日首戰直落二輕取印度小將赫蔓特(Tanya Hemanth)後，今日則和土銀女將楊育綺上演台灣內戰，爭奪女單8強門票。

此戰開賽首局戴資穎就火力全開連拿兩分，隨後也以11比7穩定領先楊育綺，但楊育綺一度急起直追來到13比16，不過戴資穎一次對角犀利吊球，讓對手飛撲倒地仍只能望球興嘆，戴資穎隨後就此揚長而去，首局以21比16拿下。

第2局戴資穎持續搶攻，開賽就是連拿3分，隨後雙方你來我往，但戴資穎又是持續得分，在楊育綺一度揮空下，戴資穎領先來到10比4。但楊育綺仍展現韌性連拿3分，不過戴資穎仍以11比7穩定領先。

暫停過後，戴資穎又是連續強攻，領先已經來到15比8，楊育綺此時雖連拿4分再度追近，不過戴資穎關鍵時刻展現經驗值，連續大範圍吊球令對手難以招架，率先取得6個賽末點，楊育綺不放棄一度化解3個賽末點，但最終戴資穎仍以21比17，直落二拿下此戰勝利，順利挺進本屆女單8強。

▲戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）