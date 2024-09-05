感動！生涯最終戰交手戴資穎　149公分楊育綺淚灑球場無憾

記者杜奕君／台北報導

台灣「羽球天后」戴資穎，5日在台北羽球公開賽單打16強賽，交手同樣來自台灣的土銀女將楊育綺，目前世界排名第3位的小戴最終以21比16、21比17，直落二挺進本屆女單8強。但對於身高僅149公分的楊育綺來說，此戰結束她也將正式高掛球鞋退役，賽後她除了和偶像戴資穎合照，也落淚喊話，這樣的結局，已經沒有遺憾！

▲生涯最終戰交手天后戴資穎落敗，楊育綺賽後仍與偶像小戴開心合影留念。（圖／記者杜奕君攝）

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戴資穎與楊育綺在本屆台北公開賽女單16強交手，巧合的是，此次賽事都是兩人台北公開賽「最後一舞」，除了小戴即將告別賽場，楊育綺更是選擇在此次賽事結束後，正式高掛球鞋退役，轉投入教職。

身高僅149公分的楊育綺，此戰展現強大韌性，全場一度緊咬戴資穎不放，首局更是差點看見贏球曙光，她賽後笑說，「還是敗給小戴的『魔術球』，但能和偶像交手我非常開心，資格賽看到籤表，知道第2輪有可能遇到戴資穎，因此我打得特別拚。」

雖然輸球，賽後楊育綺仍和偶像戴資穎開心合影留念，從小學4年級，身高僅136公分開始打羽球，如今她在此戰敗給偶像戴資穎後，也確定將正式高掛球鞋退役，轉往西螺國中擔任代理教師兼教練。

楊育綺忍不住激動眼淚表示，「這身高要打球很辛苦，也算是老天給我的挑戰課題，能打出成績我很開心，設定最後一場，能夠有媒體採訪我真的很開心，今天開賽我也被這麽多小戴的球迷嚇到，但後來就變得很興奮，想要在場上奮戰久一點。」

戴資穎則表示，「之前沒有和楊育綺交手過，我還是把注意力放在自己身上，楊育綺雖然個子矮，但場上移動能力相當出色。」