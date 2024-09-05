快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

▲王齊麟壓力過大表現失常，李洋認為他陷在自己的負面漩渦。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

台北羽球公開賽5日晚間爆出開打後最大冷門，在東京奧運及巴黎奧運完成羽球男雙金牌2連霸的「麟洋配」組合王齊麟、李洋，意外在男雙16強止步淘汰。賽後王齊麟直言自己打得很爛才導致輸球，但搭檔李洋卻點出，「王齊麟因為太想替我退役前有個圓滿結局，才陷在自己的負面漩渦，讓自己壓力過大。」

被視為台灣羽球史上最強男雙，在奧運締造完美金牌2連霸的麟洋配，今日台灣內戰交手劉廣珩、楊博涵，麟洋配在苦戰3局後飲恨敗北，本屆台北公開賽最後一舞止步16強，也讓李洋的退役告別秀飲恨收場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後王齊麟自責表示，「今天就是我打得不理想，自己想得太可怕，出手保守畏畏縮縮，沒有和對手抗衡，越打越心虛，對自己的表現很不滿意，很多地方能做得更好，蠻失望的。」

李洋則笑說，「其實我每天都想著『差不多了！』不管結果如何，我們兩個都盡力在場上求勝，這才是運動員的特質，也感謝王齊麟還願意和我搭配出賽，今天就是他一直想給我很圓滿的結局，讓自己壓力太大，也陷在負面的漩渦裡。」

「真的很辛苦我的搭檔王齊麟，之後他搭配邱相榤可能會打得更好一點，我會在背後一直守護他，也感謝所有到場加油的朋友、家人不管好的壞的，在球場上所有事情都陪我很多，這些事情會讓我成為更好的人，感謝羽球讓我成為更好的人，我會努力傳承給後進。」

▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞，意外止步於16強。（圖／台北羽球公開賽提供）