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台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋

▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞，王齊麟自責沒能守護李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞，王齊麟自責沒能守護李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽，5日晚間「麟洋配」男子雙打16強賽爆冷敗北，提前結束在台灣賽事最後一舞。賽後王齊麟自責喊話表示，「我打得很爛、很糟糕，今天就是畏畏縮縮很不理想！」李洋則替老戰友緩頰表示，「感謝王齊麟還願意和我搭檔，因為他太想在台北公開賽給我一個圓滿的結局，才導致壓力太大失常。」

頂著東京奧運、巴黎奧運雙金牌殊榮，麟洋配締造五環殿堂羽球雙打史無前例2連霸紀錄後，此次台北公開賽再度合拍出擊，在李洋即將高掛球鞋引退下，也被視為此次雙打冠軍最大熱門。

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不料5日男子雙打16強賽，面對「台灣內戰」楊博涵、劉廣珩的老少配組合，王齊麟、李洋在首局輕鬆拿下後，隨後卻是陷入撞牆，最終1比2吞敗，爆冷止步本屆16強。

賽後王齊麟表示，「打得很爛、很糟糕，今天就是我自己打得不理想！大家都看得出來，我比較緊繃導致失誤，自己想得太可怕，出手比較保守畏畏縮縮，沒有和對手抗衡，越打越心虛，對自己的表現很不滿意，很多地方能做得更好，真的蠻失望的。」

李洋則緩頰表示，「王齊麟一直都很照顧搭檔，他一直想給我很圓滿的結局，抱歉是我給你的壓力，他讓自己壓力太大，不管怎樣我們在場上就是努力挑戰每一顆球！不管結果如何，我們都盡力在場上求勝，這才是運動員的特質，也感謝王齊麟願意和我搭配。」

在台北賽止步16強後，李洋透露自己在下周一就會回到國體大任教，李洋也表示，「我發自內心的感謝所有加油、幫助我們的人，接下來退役後，我也想成為幫助他人，成就他人的那個人，麟洋配也是很有趣的故事與回憶，希望持續分享給後進。」

▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞，王齊麟自責沒能守護李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞，最終意外止步於男雙16強。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 麟洋配李洋王齊麟台北羽球公開賽楊博軒劉廣珩

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