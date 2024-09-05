「涵劉配」擊退「麟洋配」　劉廣珩：從沒想過能贏

▲「涵劉配」楊博涵、劉廣珩。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

才剛剛搭配成軍的「涵劉配」，劉廣珩、楊博涵5日就在台北羽球公開賽擊敗奧運雙打金牌2連霸的強敵「麟洋配」，順利挺進本屆8強。能夠擊退人氣、實力兼具的王齊麟及李洋，劉廣珩笑稱賽前從來沒想過，也感謝楊博涵的不斷鼓勵與支持，直言這個學長的幫助真的很大。

面對賽前奪冠呼聲極高的「麟洋配」，「涵劉配」在鏖戰3局後，大爆冷門贏得8強門票。楊博涵原先和盧敬堯組成雙打「楊肉盧」，世界雙打最高排名曾來到第10位，但兩人今年6月拆夥後，楊博涵敢改和差9歲的學弟劉廣珩搭檔。

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楊博涵表示，「我從來沒想過會和劉廣珩搭配，我和他平常沒接觸，也不知道他打球特色，一開始不知道為什麼要找他，有一點自我懷疑，教練說這位年輕人很想拚，他是打國際賽的料。我們合作第一站去打美國公開賽，觀察劉廣珩的賽前準備、訓練，生活上非常自律，他有我學習的地方，我想帶著這位年輕選手一起拼，我想帶他看看我們以前的那個排名。」

劉廣珩則說，「楊博涵原本世界排名前20名，我只是個小菜鳥，我一開始很怕在場上拖累他，一開始會自我懷疑，他一直鼓勵我，怎麼會有這麼好的學長，完全沒有罵過我，讓我心裡非常平靜，他完全不會罵我或是擺臉色，心態的部分讓我很快銜接到國際賽，接下來就是努力練球，他會針對性帶著我訓練，一直幫我練，這個學長對我真的幫助很大。」

能夠擊敗麟洋配，楊博涵笑說，對我來說是蠻好的一場球，在國際賽是從來沒贏過王齊麟，現在我和我的新搭檔能夠在對手奧運完狀態正好贏他們，蠻榮幸的，也給我們蠻多的信心，在未來持續努力，在第3局被追分逆轉，18比20落後，我那時給留一個想法，我們一定做得到，一分一分追上去，真的很開心！」

「我很平常心在這場球，第3局21比20，覺得好像有機會，也蠻多時候想贏了，就會過程打得不好，還好我是最後一球才想到這個東西。」楊博涵如此說道。

劉廣珩則坦言，「很榮幸能和他們對決，賽前沒想過能贏麟洋配，主要是希望從他們身上學到經驗，我跟楊博涵做好自己，楊博涵一直給我鼓勵，還有觀眾也替我們加油，我才能撐過去，心得就是很開心！」

▲劉廣珩坦言沒想過能贏過麟洋配。（圖／台北羽球公開賽提供）