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快訊／跟上姊姊李佳馨的腳步　李佳豪用火燙手感打入台北賽4強

▲台北羽球公開賽，李佳豪。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣羽球新勢力李佳豪，此次台北公開賽順利闖進男單4強。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

延續先前南韓公開賽男單亞軍火燙手感，台灣小將李佳豪6日在本屆台北羽球公開賽男單8強賽以14比21、21比13、21比15擊退泰國蒂拉拉特薩庫爾(Panitchaphon Teeraratsakul)，順利挺進本屆男單4強。李佳豪賽後笑說，「終於跟上姊姊(李佳馨，稍早也挺進混雙4強)的腳步，非常享受這麼多台灣球迷幫我們加油的感覺！」

李佳豪日前才在BWF超級500系列南韓公開賽勇奪男單亞軍，無縫接軌此次台北公開賽，果然也延續個人火燙手感，今日對上蒂拉拉特薩庫爾之戰，即便首局熱機較慢，但第2局開始調整戰略收效，後來居上以2比1搶下4強門票。

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李佳豪賽後表示，「開賽跟著對手節奏走，因此打起來比較吃力，第2局開始刻意限縮球的範圍，控制起來對我比較有利。」

順利挺進本屆男單4強，李佳豪也說，「能在台灣晉級4強，還有這麼多球迷來替我們加油，真的很開心，不管面對什麼對手，我總是告訴自己以低姿態來衝擊賽事。」

稍早親姊姊李佳馨也取得本次混雙4強門票，李佳豪談到此事時妙回，「通常都是姊姊進4強，我不知道打到哪裡去，很高興這次我終於跟上姊姊的腳步了。」

▲台北羽球公開賽，李佳馨、葉宏蔚。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲李佳豪追隨姊姊李佳馨腳步，同樣挺進本屆4強。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 李佳豪台北羽球公開賽羽球李佳馨

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