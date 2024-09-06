快訊／李佳豪超火燙！　大逆轉勇闖台北羽球公開賽男單4強

▲台北羽球公開賽，台灣男單好手李佳豪勇闖4強。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

日前才在BWF超級500系列南韓羽球公開賽勇奪男單亞軍，台灣小將李佳豪希望將火燙手感延續到此次BWF超級300系列台北羽球公開賽。6日男單8強戰交手泰國蒂拉拉特薩庫爾(Panitchaphon Teeraratsakul)，最終李佳豪以14比21、21比13、21比15後來居上，成功挺進本屆台北公開賽男單4強。

目前世界排名第24位的李佳豪，開賽首局就陷入苦戰，面對蒂拉拉特薩庫爾強勢出擊，李佳豪在連續回球失誤下，陷入14比20落後，隨後對手順利以21比14拿下。

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第2局李佳豪重新調整戰略，一度強勢11比4壓制對手，隨後雙方激烈來回，李佳豪一次強勢殺球打開氣勢，隨後拉開15比6領先優勢，隨後取得7個局點，順利以21比13拿下，將局數扳成1比1。

決勝第3局開打後，雙方又是拉鋸僵局，李佳豪與蒂拉拉特薩庫爾都出現回球掛網失誤，但李佳豪仍掌握對手破綻，在地主球迷面前展現強勢殺球威力，取得9比7領先優勢，隨後更靠著對手回球出界以11比8領先進入暫停。

暫停過後，李佳豪持續穩住領先氣勢，一度領先來到6分之多，李佳豪強勢殺球得分後，一度也振臂替自己喝采激勵，最終李佳豪也順理以21比15搶下此局，在經歷60分鐘激戰後，挺進本屆台北公開賽男子單打4強。

▲李佳豪。（圖／台北羽球公開賽提供）