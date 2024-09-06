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許皓程化身「寶」可夢大師　捕獲寶兒楊哲宜出任球隊發展教練

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神今(6日)由總教練許皓程化身寶可夢訓練家，開始抓寶行動：「我不會讓任何機會跑走的，我要收服你！」網羅甜美的Taishin Wonders、可愛的Richart後，鎖定「寶兒」楊哲宜順利收服，正式揭曉由楊哲宜出任戰神球員發展教練。

台新育樂總經理林祐廷認為，楊哲宜過去為球員出身，相當了解球員面臨的狀況，能擔任心輔師的角色，有助於加速團隊內年輕球員的成長，另外，也借重他過去深耕基層的經驗，期待為戰神挖掘更多年輕新秀，持續打造最強陣容。

說起與戰神的球隊淵源，楊哲宜從他高中時候開始談起，「高中時我是泰瑞戰神一員，對『戰神』這兩個字特別有感覺，當台北有了戰神這支球隊，我內心很雀躍，有一種戰神在籃球圈復活的感覺。」

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而今年是好友許皓程接任總教練的第一個賽季，應呆總的邀請下加入台北戰神。身為球員發展教練的楊哲宜，加入後的任務除了開發與提升球員個人能力外，也需要兼顧球員們心理層面，「讓球員在上場前就做足心理準備，了解球場上的一切，能一上場就幫助球隊。」

此外，也會協助球隊挖掘更多潛力新秀加入，讓團隊戰力更加堅強。台北戰神總教練許皓程相當開心能與寶兒楊哲宜再續前緣，「球員時期同隊的默契，不用多說什麼就能知道彼此的需要，這是第一次職業隊的合作，期待能有更多火花。」

楊哲宜自1998年開啟職業生涯至2016年退役轉任SBL金門酒廠總教練，而後2018年投身輔仁大學擔任男籃助理教練，並自2019年起多次擔任中華隊教練，他與戰神球員澎澎陳冠全為南山學長學弟，也同為金酒隊友，兩人再度同隊，一見面陳冠全開玩笑的說，「你加入球隊那我們現在是同事囉，已經不是學長了吧！」楊哲宜幽默回應，「你終究還是落在我跟呆哥手上，就算是同事我們都還是大你非常多屆。」

球員陳文宏為寶兒表弟，兩人也是昔日隊友，陳文宏很開心能再次同隊，他大讚表哥，「跑籃王子肯定有很多技巧能教給我們的。」談到跑籃的技巧，楊哲宜說道，「我希望前鋒們先跑得更快，跑得更好，我們再來討論怎麼上籃。」

陳文宏更打趣的說，「上一次是他在金酒，我後期才加入，被說是因為表哥我才有球打，這次是我先加入球隊的，要變成因為Coco他加入戰神吧！」

提及再次帶領江均的心情，楊哲宜笑稱，「我相信江均應該想說才剛離開魔爪怎麼又看到你了，他跟陳冠全一樣都逃不掉。」江均則是感覺十分安心，「很開心職業的路上還能有寶哥的陪伴，希望他能幫助我更快的熟悉職業的節奏，融入團隊。」

▲戰神宣布簽下「寶兒」楊哲宜，擔任球員發展教練 。（圖／台北台新戰神提供）

▲戰神宣布簽下「寶兒」楊哲宜，擔任球員發展教練 。（圖／台北台新戰神提供）
 

關鍵字： 台北戰神許皓程楊哲宜TPBL台籃

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